[{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","shortLead":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","id":"20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563bc316-83d3-4970-80fb-1c5eacf59c8c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:36","title":"Jelentősen javult a levegő minősége a járvány első hulláma alatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee08d980-5895-4a69-8a5c-486b81f84574","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit színésznő 82 éves volt.","shortLead":"A brit színésznő 82 éves volt.","id":"20200910_meghalt_diana_rigg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee08d980-5895-4a69-8a5c-486b81f84574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a978015f-4c82-4051-89de-ea5900ffab78","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_meghalt_diana_rigg","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:35","title":"Meghalt Diana Rigg, a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt. A HVG 2018 májusi cikkét azért közöljük újra, mert Peter Madsen egy most sugárzott dokumentumfilmben először vallotta be, hogy valóban ő ölte meg Kim Wallt. Alább Madsen előéletét ismerhetik meg részletesen.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/360/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","shortLead":"Budapest főpolgármestere nehezményezi, hogy a kormányzati szervek továbbra sem osztanak meg érdemi információkat.","id":"20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b60600-e6f9-4698-9008-3a08fdcb1e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e819a46b-a7b2-4dad-97bb-d35b4269fd28","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_karacsony_gergely_vedekezes_koronavirus_teszteles_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:35","title":"Karácsony hárompontos javaslatot küldött Orbánnak a járvány elleni védekezés javításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész megyei szervezetet.","shortLead":"Bírósághoz fordulna Fekete Zoltán, amiért néhány nappal a párt tisztújító kongresszusa előtt felfüggesztették az egész...","id":"20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0f4d9e-6124-4582-9647-1336928ced71","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_mszp_pest_megyei_szervezet_feloszlatasa_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 05:58","title":"Leszámolásról beszél az MSZP felfüggesztett Pest megyei elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb konzolját, az Xbox Series X-et. ","shortLead":"A Microsoft szerdán hivatalosan is bejelentette, mikor és mennyiért vásárolhatják meg a játékosok a gyártó legújabb...","id":"20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fd8845-e4d0-4f3c-874a-11e230fcdb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_xbox_series_x_megjelenes_ar_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:03","title":"Hivatalos: november 10-től kapható az új Xbox, a magyar árat is tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ügyben is úgy találta az NVB, hogy a tiszaújvárosi időközi választásra készülő fideszes jelölt úgy fényképezkedett gyerekekkel, hogy az a legnagyobb rendben volt.","shortLead":"Két ügyben is úgy találta az NVB, hogy a tiszaújvárosi időközi választásra készülő fideszes jelölt úgy fényképezkedett...","id":"20200910_koncz_zsofia_gyerekekkel_kampanyol_nvb_szerint_nem_jogserto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe371e02-0b54-4975-9d3c-865c37971395","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koncz_zsofia_gyerekekkel_kampanyol_nvb_szerint_nem_jogserto","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:15","title":"NVB: Koncz Zsófia törvénytisztelően kampányolt gyerekekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Városháza téri közvécé előtt tartott kampánynyitót A Város Mindenkié mozgalom. Mindenki számára elérhető ingyenes, akadálymentes közvécéket akarnak a fővárosba.



","shortLead":"A Városháza téri közvécé előtt tartott kampánynyitót A Város Mindenkié mozgalom. Mindenki számára elérhető ingyenes...","id":"20200910_Kis_dolognak_tunik_ez_pedig_sokszor_nagy_gond__alig_van_kozvece_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfdc90-13c6-4664-970a-1d747a79953a","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Kis_dolognak_tunik_ez_pedig_sokszor_nagy_gond__alig_van_kozvece_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 10. 15:21","title":"„Kis dolognak tűnik ez, pedig sokszor nagy gond” – alig van közvécé Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]