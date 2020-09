Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","shortLead":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","id":"20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da29ea3-120f-42bf-926c-24c717c5286a","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:28","title":"Rudolf Péter: Jelen körülmények között konszenzusra, továbblépésre nem látok esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs, lassan lejár a határidő.","shortLead":"A koronavírusjárvány miatt törölték azt a gépet, ami hazahozta volna a balesetben elhunyt magyar férfit, más gép nincs...","id":"20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d794e6-9fa8-4159-be46-e211a991b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1abcc7d-9971-4b7d-ab4c-b94669551fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_motorosbaleset_malta_halott_szallitas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:40","title":"Nem tudja hazahozatni Máltáról a motorbalesetben meghalt bátyját egy magyar nő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az argentin Paola De Simone-nak hetek óta koronavírusos tünetei voltak, mégsem hagyott fel a tanítással.","shortLead":"Az argentin Paola De Simone-nak hetek óta koronavírusos tünetei voltak, mégsem hagyott fel a tanítással.","id":"20200910_argentina_paola_de_simone_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bbb100-876f-484f-8e19-d313a7f21171","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_argentina_paola_de_simone_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:03","title":"Neten tartott óra közben lett rosszul az argentin tanár, belehalt a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény védelmében. A maga is az egyetemen végzett színész végigkísérte a nyár folyamán magára találó diákságot, és állítja, ezt a szembenállást nem ők fogják elunni.","shortLead":"Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény...","id":"202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc5731a-14bf-4dfe-b66b-32b1e2115f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c64f2ee-6c7b-4d04-8a20-3c9a36643ad6","keywords":null,"link":"/360/202037_a_vasgeneracio_mar_most_nyert","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:00","title":"NoÁr a művészvilágnak: Már nem elég a Facebookon drukkolni a diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még a biotermékeknél sem alacsony számok jöttek ki.","shortLead":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még...","id":"20200909_etel_kornyezetterheles_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a3a0a-73c7-410c-8368-1fc462a0a455","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_etel_kornyezetterheles_arak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Duplájára nőne az ételek ára, ha beszámítanák a környezetterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy detektora, az ALICE. A több évig tartó K+F munkálatokban komoly szerepet vállalt a Wigner Fizikai Kutatóközpont csapata is, a tesztelések egy jelentős része is Csillebércen zajlott – közölte a kutatóközpont. ","shortLead":"Komoly felújításon, fejlesztésen esett át a genfi székhelyű európai részecskefizikai kutatóintézet (CERN) egyik nagy...","id":"20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee358c63-e45b-4c51-8b79-e22289d74f6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_cern_hadronutkozteto_csilleberc_wigner_fizikai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:03","title":"Magyar közreműködéssel készült el a CERN új fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert sci-fi regényei alapján készült.","shortLead":"Denis Villeneuve új filmje Frank Herbert sci-fi regényei alapján készült.","id":"20200909_Megjott_a_reszben_Budapesten_forgatott_Dune_elso_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09e6572-8f2b-4c17-9b9b-284ed89dfd1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_Megjott_a_reszben_Budapesten_forgatott_Dune_elso_elozetese","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:54","title":"Megjött a részben Budapesten forgatott Dűne első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak a stúdiók. Az óriási változást most a Dűne esetében követhetjük le.","shortLead":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak...","id":"20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce3cacb-9bea-4154-844f-03181de3e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:03","title":"Videó: Egymás mellé tették a Dűne 1984-es és 2020-as változatát, látványos a különbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]