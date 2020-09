Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9c8accc-2c54-4389-9467-bbb5a6f0c926","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A diplomaták próbálják megakadályozni az írónő letartóztatását.","shortLead":"A diplomaták próbálják megakadályozni az írónő letartóztatását.","id":"20200910_Nemet_diplomatak_Szvetlana_Alekszijevics_Nobeldijas_irono","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9c8accc-2c54-4389-9467-bbb5a6f0c926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e2e48f-f73c-49b7-a484-aaa7f11fb75c","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Nemet_diplomatak_Szvetlana_Alekszijevics_Nobeldijas_irono","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:20","title":"Német diplomaták vigyáznak Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas írónőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","shortLead":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","id":"20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da1a8fe-d9fd-444f-9a89-ba46ed49830e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:46","title":"Beárazták a 245 lóerős hibrid Skoda Octavia RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter írásában javaslatokkal él arra nézve, hogyan készülhetünk fel az újabb lelki megmérettetésre.","shortLead":"Régi és új pszichés helyzetekkel szembesülhetünk a koronavírus újabb hazai fellobbanása után. Belső Nóra pszichiáter...","id":"20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6007018-2e23-43e7-a29a-35dd59dc3c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d21972-c65e-4df5-9f80-ab21e1f6b0a1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200910_A_masodik_hullamnak_ezek_lehetnek_a_lelki_kihivasai","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:45","title":"Belső Nóra: A második hullámnak ezek lehetnek a lelki kihívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a27831-dfb1-407a-9cdb-90abfe525910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanár és egy osztály került karanténba.","shortLead":"Egy tanár és egy osztály került karanténba.","id":"20200910_Egy_fehervari_iskolaban_is_fertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a27831-dfb1-407a-9cdb-90abfe525910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb375285-ba25-405b-bf0c-8c02f4916a95","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_Egy_fehervari_iskolaban_is_fertozottet_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:15","title":"Egy fehérvári iskolában is találtak koronavírus-fertőzöttet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ce2e31-ef2e-4182-bfdb-bc7767656e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél órán belül kiszállítanák a kisebb rendeléseket. Egyelőre még csak egyetlen üzletben próbálják ki az új rendszert.","shortLead":"Fél órán belül kiszállítanák a kisebb rendeléseket. Egyelőre még csak egyetlen üzletben próbálják ki az új rendszert.","id":"20200910_tesco_dronos_kiszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ce2e31-ef2e-4182-bfdb-bc7767656e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c4afc0-843f-4424-a3e4-876f711da4ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_tesco_dronos_kiszallitas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:42","title":"Drónos házhozszállítást tesztel a brit Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek. Részben ezért, részben pedig az úgynevezett Rayleigh-szórás miatt Oregon államban skarlátvörös lett az ég.","shortLead":"Az Egyesült Államok nyugati partvidékén továbbra is komoly gondot okoznak a szárazság miatt kialakuló futótüzek...","id":"20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c392536-492f-464b-8bdf-c077eacd59b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3456136-9c9e-4deb-bd53-f5a213454538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_rayleigh_szoras_oregon_erdotuz_fenyszoras_reszecske","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Mintha eljött volna a vég: Amerika egyik államában skarlátvörös lett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit, valamint a Pázmándy termet.","shortLead":"Második nekifutásra jött össze a közbeszerzés, nyolc szőnyeggel díszítik a Nándorfehérvári termet és előtereit...","id":"20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58b4aafd-ca17-40a0-95cb-8b5990614571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9b59f3-c6c0-4a33-bb18-6fb9b566f507","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_szonyeg_parlament_kozbeszerzes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:15","title":"135 millió forintért vesznek szőnyegeket a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94c1556-4a34-4642-a085-d671ee582d94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök politikája és katonai akciói fenyegetik az arab országok biztonságát a liga szerint.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök politikája és katonai akciói fenyegetik az arab országok biztonságát a liga szerint.","id":"20200910_arab_liga_vs_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94c1556-4a34-4642-a085-d671ee582d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40169aa6-4857-44d2-890b-3e108f46783b","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_arab_liga_vs_torokorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:01","title":"Arab Liga: egységes arab politika kell Törökországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]