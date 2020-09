Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Windows 10-zel együtt egy ügyes vírusvédelmi megoldást is megkapnak a felhasználók. Most azonban találtak egy problémát ebben a megoldásban: akár rosszindulatú programok is letölthetők a Defenderrel. Most azonban találtak... 2020. szeptember. 09. 08:03 Akadt egy nem is olyan kis gond a Windows 10 beépített víruskergetőjével Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel szemben. Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása... 2020. szeptember. 10. 19:16 Orbánnak írt levelet a Színművészeti miatt egy amerikai kongresszusi képviselő

Persze a maguk módján, de elismerik a másik német prémium márka csúcstermékét. Persze a maguk módján, de elismerik a másik német prémium márka csúcstermékét. 2020. szeptember. 09. 11:01 Provokatív üzenetet küldött a BMW a Mercedes S-osztálynak – videó Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt egyelőre nem tudni, ez mennyiben érinti például az ott élő – amerikai – FaceID-használókat. Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt... 2020. szeptember. 10. 17:03 Itt az eddigi legszigorúbb tiltás: senki sem használhat arcfelismerő szoftvert Portlandben

2020. szeptember. 10. 05:00 Marabu Féknyúz: Halló! Emmi?

Az SZFE távozó vezetősége szerint az átadás-átvételért nem ők, hanem a kancellár a felelős, a folyamatot pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő blokkolja. Az SZFE távozó vezetősége szerint az átadás-átvételért nem ők, hanem a kancellár a felelős, a folyamatot pedig a Magyar... 2020. szeptember. 09. 13:22 Reagált a Színművészeti az Állami Számvevőszék figyelmeztetésére

Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében. Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s... 2020. szeptember. 10. 09:06 Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon

A miniszterelnöknek és barátjának, Mészáros Lőrincnek is fontos, hogy a borsodi választókerületben esedékes – a kétharmadról is döntő – időközi választás után is a Koncz családnál, egészen pontosan a "provokátorfigyelésről" elhíresült Koncz Zsófiánál maradjon a parlamenti mandátum. A miniszterelnöknek és barátjának, Mészáros Lőrincnek is fontos, hogy a borsodi választókerületben esedékes –... 2020. szeptember. 10. 07:00 Ezer szál köti Orbánhoz és Mészároshoz a borsodi időközin induló Fidesz-jelöltet