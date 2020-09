Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","shortLead":"Az amerikai versenyző és autós showman megmutatta mit tud egy elektromos ralikrossz autó. ","id":"20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95e1a48d-0ba7-48f0-a818-2ccc90a0cc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb5ba28-2623-4853-82bf-fc2d31bb14fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_A_hangjat_leszamitva_Ken_Block_szerint_is_elkepesztoen_meg_egy_villany_ralikrossz_auto__video","timestamp":"2020. szeptember. 09. 08:08","title":"A hangját leszámítva Ken Block szerint is elképesztő egy villany versenyautó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt a hírességek? Bill Gates például az olvasásra esküszik, Novak Djokovic nyaralni jár, Martin Scorsese-nek a jóga jött be, míg a Facebook vezére próbál leszokni a facebookozásról.","shortLead":"Hogyan lehet kikapcsolni és elterelni a gondolatainkat a feszültséget okozó dolgokról? És hogyan csinálják ezt...","id":"sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d5040ec-16af-4267-aac7-09556ac9c09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcc5ed-ba33-4276-86a4-18f7078c32c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20191226_sztarok_vallalkozok_stressz_titok","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:30","title":"Mit tegyünk, hogy ne daráljanak be minket a hétköznapok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni véli, hogy magas szintű orosz vezetők irányították azt.","shortLead":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni...","id":"20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d92f45-5c3e-4af3-a573-8df825f3d3bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:36","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint magas szinten döntöttek Navalnij megmérgezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez rájuk nem vonatkozik.","shortLead":"Ez rájuk nem vonatkozik.","id":"20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9bb8a19-f4d5-4194-97d3-941fba548461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbfa7f7-ab45-41f9-a1e9-53059c3da996","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_testhomerseklet_lazmeres_koronavirus_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:38","title":"Mindenkinél testhőt mérnek a Parlamentbe jutás előtt, kivéve a politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új járványügyi intézkedési terv alapján a szülők csak engedéllyel léphetnek be az oktatási intézményekbe, a rendezvényeket el kell halasztani, vagy szigorú létszámkorlátot kell tartani.","shortLead":"Az új járványügyi intézkedési terv alapján a szülők csak engedéllyel léphetnek be az oktatási intézményekbe...","id":"20200908_emmi_el_jarvanyugy_intezkedesi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de092cad-745a-4899-aeb3-03774905c0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_emmi_el_jarvanyugy_intezkedesi_terv","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:20","title":"Szigorította az Emmi az iskolákra vonatkozó járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fogyóban az elnök pénze.","shortLead":"Fogyóban az elnök pénze.","id":"20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd0965db-d871-4924-9c9b-e611b73fe167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd0fecf-239d-4f34-a278-c8c8de457aab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200909_Dedikalt_Biblia_menti_meg_Trump_kampanyat","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:30","title":"Dedikált Biblia menti meg Trump kampányát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe93382-c773-4a7f-81de-a403d04e6a2c","keywords":null,"link":"/360/20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:56","title":"Radar360: Szigorodik a maszkviselet, titkos mikrofonok Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]