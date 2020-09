Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94c1556-4a34-4642-a085-d671ee582d94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök politikája és katonai akciói fenyegetik az arab országok biztonságát a liga szerint.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök politikája és katonai akciói fenyegetik az arab országok biztonságát a liga szerint.","id":"20200910_arab_liga_vs_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94c1556-4a34-4642-a085-d671ee582d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40169aa6-4857-44d2-890b-3e108f46783b","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_arab_liga_vs_torokorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:01","title":"Arab Liga: egységes arab politika kell Törökországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33953482-f753-40d1-8b27-69a82d86ac1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Anduril nevű katonai startup új drónja, a Ghost 4. A gyártó svájci bicskaként jellemzi a táskában is elférő, önvezérelt eszközt.","shortLead":"Elkészült az Anduril nevű katonai startup új drónja, a Ghost 4. A gyártó svájci bicskaként jellemzi a táskában is...","id":"20200911_ghost_4_katonai_dron_anduril_palmer_luckey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33953482-f753-40d1-8b27-69a82d86ac1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26c8e9a-6760-4d9a-bde7-fc9a5a632531","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_ghost_4_katonai_dron_anduril_palmer_luckey","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:03","title":"Elkészült az új katonai drón: lézeres, fegyver is szerelhető rá, 100 percig repül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak ezeken (ezért egyébként több amerikai vállalat is lobbizik), reálisan nézve már nem látja túl rózsásnak Android nélküli jövőjét – értesült a Digitimes.","shortLead":"Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak...","id":"20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd63a4-b893-4ff4-920f-881942a6047c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6694b140-536a-4b72-8ab5-817034a1a7da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_huawei_beszallitok_megrendelesek_mate_40_pro","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:33","title":"Újabb sötét felleg úszott a Huawei egére, de a vállalat ígéri, megoldja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pályázik Magyarország a 2023-as műkorcsolya vb-re és Eb-re is, mindkét versenyt Budapestre hozná a magyar szövetség.","shortLead":"Pályázik Magyarország a 2023-as műkorcsolya vb-re és Eb-re is, mindkét versenyt Budapestre hozná a magyar szövetség.","id":"20200910_mukorcsolya_eb_vb_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f0f9b1-0b2c-41e8-a964-8da8c98f6bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e8a191-129e-4b22-b896-decba0d74407","keywords":null,"link":"/sport/20200910_mukorcsolya_eb_vb_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:56","title":"Vb-t és Eb-t is hozna Magyarországra a korcsolyázó szövetség ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol a járvány első hetei után tartott – számolt a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol...","id":"20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a4412-d9fb-46ca-8f0d-49a3358e7691","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:05","title":"Túl lehet a magyar ipar a mélyponton, de az autógyárak még mindig lehúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","shortLead":"A miniszter szerint aki akar, tanuljon, aki pedig azt szeretné, alapítson magánegyetemet.","id":"20200910_gulyas_kormany_szfe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b78c7b-1ef3-4287-b4d1-ef13f3e79e94","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_gulyas_kormany_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 22:28","title":"Gulyás: a kormány nem része az SZFE körüli vitának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor videón foglalta össze az Operatív Törzs szombati ülésének eredményeit.","shortLead":"Orbán Viktor videón foglalta össze az Operatív Törzs szombati ülésének eredményeit.","id":"20200912_orban_viktor_operativ_torzs_iskolak_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d3639b-cd54-45c5-988c-253a2da70cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_orban_viktor_operativ_torzs_iskolak_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:24","title":"Orbán: október 1-től kötelező lesz lázat mérni belépéskor az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0edbe4c-87ce-426d-aad9-20b9f1d6973d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, a Microsoft sem volt elégedett azzal, hogy folyamatosan lepontozták eszközeit a nehéz javítás miatt, így most azon dolgozik, hogy könnyű legyen cserélni az ilyen készülékek kijelzőjét.","shortLead":"Úgy tűnik, a Microsoft sem volt elégedett azzal, hogy folyamatosan lepontozták eszközeit a nehéz javítás miatt...","id":"20200911_microsoft_szabadalom_tdm_ujrakalibralasa_kepernyocsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0edbe4c-87ce-426d-aad9-20b9f1d6973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51667a78-3e4a-46db-be22-ccbd89d0be51","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_microsoft_szabadalom_tdm_ujrakalibralasa_kepernyocsere","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:33","title":"Kifundált valamit a Microsoft, hogy könnyebb legyen képernyőt cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]