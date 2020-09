Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel szemben.","shortLead":"Steve Cohen szerint a véleménynyilvánítás szabadságát és az egyetemi autonómiát is sérti a magyar kormány támadása...","id":"20200910_steve_cohen_level_orbannak_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c3b9a1-1d0a-47fa-a6ae-fb8d40cceb2b","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_steve_cohen_level_orbannak_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 10. 19:16","title":"Orbánnak írt levelet a Színművészeti miatt egy amerikai kongresszusi képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","shortLead":"Jensen Ackles évekig könyörgött a menő járgányért. A sorozat végével megkapja.","id":"20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48be5267-a47b-41a5-af13-744075aa4cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd47212-596b-4961-882c-07d18c76f592","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_odaat_sorozat_jensen_ackles_chevy_impala","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:49","title":"Teljesült az Odaát színészének álma: megkapta a sorozat Impaláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szerint ugyanarról a csoportról van szó, amelyik 2016-ban behatolt a demokraták számítógépes rendszereibe, és emaileket szivárogtatott ki.","shortLead":"A Microsoft szerint ugyanarról a csoportról van szó, amelyik 2016-ban behatolt a demokraták számítógépes rendszereibe...","id":"20200911_amerikai_elnokvalasztas_orosz_hackerek_hackertamadas_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c834c9f-9855-45e6-ab38-e0cce85b12c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_amerikai_elnokvalasztas_orosz_hackerek_hackertamadas_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:56","title":"Az amerikai választáshoz kapcsolódó szervezeteket támadtak meg orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e24bcd-1a5d-47ae-8fc7-cc704a67caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolások jó célért küzdenek, a színésznő pedig támogatni szerette volna az akciójukat. ","shortLead":"Az iskolások jó célért küzdenek, a színésznő pedig támogatni szerette volna az akciójukat. ","id":"20200911_Angelina_Jolie_adomany_limonades_stand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87e24bcd-1a5d-47ae-8fc7-cc704a67caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954b4c0d-0cac-484d-b23e-db320d6feb3a","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Angelina_Jolie_adomany_limonades_stand","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:02","title":"Angelina Jolie pénzt küldött két limonádés standot üzemeltető kisfiúnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak a stúdiók. Az óriási változást most a Dűne esetében követhetjük le.","shortLead":"1984-ben még nem állt rendelkezésre a vizuális megjelenítéshez ahhoz fogható a technológia, mint amilyet ma használnak...","id":"20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d147d8b-71a9-49cd-b742-20405dfb711a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce3cacb-9bea-4154-844f-03181de3e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_dune_2020_trailer_elozetes_film_latvanyvilag_cgi","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:03","title":"Videó: Egymás mellé tették a Dűne 1984-es és 2020-as változatát, látványos a különbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell halasztaniuk a péntekre tervezett premiert.","shortLead":"El kell halasztaniuk a péntekre tervezett premiert.","id":"20200911_Koronavirusos_a_debreceni_szinhaz_egyik_munkatarsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caed48df-04b6-4398-b049-d63672f58045","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Koronavirusos_a_debreceni_szinhaz_egyik_munkatarsa","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:30","title":"Koronavírusos a debreceni színház egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","shortLead":"Hogy pontosan milyen is lesz az Expó, nem tudni, de kormánybiztosa már van.\r

\r

","id":"20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d26e2bd8-02da-4a4a-91c8-9aa31c5cae46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4783da64-2291-4636-9156-ea69d4cba57c","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Kormanybiztos_lesz_felelos_a_2021es_Budapesti_Expoert","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:13","title":"Kormánybiztos lesz felelős a 2021-es Budapesti Expóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754189b3-d612-4d68-a940-1967edfeed4b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány miatt döntöttek a szünet mellett.","shortLead":"A járvány miatt döntöttek a szünet mellett.","id":"20200911_Bezar_Hatszin_Teatrum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754189b3-d612-4d68-a940-1967edfeed4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d24117-f071-4cf5-8477-4a545d7fd919","keywords":null,"link":"/kultura/20200911_Bezar_Hatszin_Teatrum","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:20","title":"Bezár a Hatszín Teátrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]