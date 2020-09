Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség hazatérésének lehetővé tételére. A több ezer rohingyának otthont adó ország az után szólalt meg, hogy két mianmari katona a napokban beszámolt arról, miképpen irtottak ki egész rohingya falvakat parancsnokaik utasítására.","shortLead":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség...","id":"20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9341f88-3b5f-4f49-ac64-50efb50ccbef","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:00","title":"Újra a figyelem központjában a világ legelnyomottabb nemzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","shortLead":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","id":"20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a1f7a8-6d8f-47ab-b5d4-1a3329ec9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:33","title":"Rendhagyó tüntetést szerveznek vasárnapra az SZFE diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet kioltására is felhasználható szerek sorában. Az ókortól a középkoron át a legújabb korig sokféle mérget találtak fel, és vetettek be merényleteknél, valamint ön- és tömeggyilkosságoknál is. ","shortLead":"Ahogy a neve is jelzi, az Alekszej Navalnij megmérgezésénél használt novicsok történelmi távlatban újonc az emberi élet...","id":"202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad222de7-ff2a-4108-84a4-28f214b486a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2046d076-1048-4a59-99f2-d09812534c72","keywords":null,"link":"/360/202037_mergek_atortenelemben_legenda_es_valosag","timestamp":"2020. szeptember. 11. 17:00","title":"Mérgek és méregkeverők a történelemben: legenda és valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó...","id":"20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6053005-66a1-493b-8fc5-6954ca6077ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ff2f82-cf64-4fcf-b24e-7dbbca076a37","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:12","title":"A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","shortLead":"Különleges anatómiája segítette az afrikai vadkutyát a vadászatban és így az életben maradásban.","id":"20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f980b3d6-d7e3-4022-92df-04220864259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133829de-64f7-4965-9a22-882bcdc77fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_afrikai_vadkutya_vadaszat_testfelepites","timestamp":"2020. szeptember. 13. 10:03","title":"Kifárasztó ragadozás: 64 km/h sebességgel fut az afrikai vadkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa6a5e6-202a-4758-b550-8367f63a584e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:59","title":"Így pöfögött keresztül a Pilisen a nosztalgiavonat (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02d5669-3050-46a6-9d41-0115b54e0709","keywords":null,"link":"/360/202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:15","title":"Milyen koronavírustesztet akar? Gyorsat? Olcsót? Pontosat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja, hogy a Virginia államban lévő városban három évvel ezelőtt szélsőjobboldali erők tüntettek, s az összetűzésekben egy ember életét vesztette.","shortLead":"Charlottesville központjából szombaton elvitték a konföderációs katona emlékművét. Az akció jelentőségét az adja...","id":"20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec60c42-5581-47a7-a505-f5bb937b513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3256172-de4f-4a89-b7a6-18a6ee04326e","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Eltavolitottak_a_konfoderacios_katona_szobrat_az_amerikai_Charlottesville_kozpontjabol","timestamp":"2020. szeptember. 12. 19:32","title":"Eltávolították a konföderációs katona szobrát az amerikai Charlottesville központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]