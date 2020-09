Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megkötötte első EU-utáni szabadkereskedelmi egyezményét az Egyesült Királyság. A Japánnal aláírt megállapodás azonban inkább kivétel, mint szabály. A Japánnal aláírt megállapodás azonban... Brexit: a britek két szék közt a pad alá kerülhetnek 2020. szeptember. 11. 11:40 Az elszántságot gyöngítheti a konkrét bizonyíték hiánya és gazdasági érdekek, s Moszkváról leperegtek az eddigi szankciók. Merkelen múlik, hogy megbüntetik-e Moszkvát a Navalnij-ügy miatt 2020. szeptember. 11. 15:00 Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a hétezret. Rekord: 916 új fertőzöttnél mutatták ki a koronavírust Magyarországon 2020. szeptember. 12. 08:57 Októbertől jöhetnek Szlovákiában a 30 fős esküvők és csökkentik a tömegrendezvények résztvevőinek létszámát is. Egyre nő a fertőzések száma Szlovákiában, újabb korlátozásokat jelentettek be 2020. szeptember. 11. 20:19 Párizsban mintegy ezer ember tiltakozott, többen összecsaptak a rendőrökkel. A vártnál kevesebben vettek részt a sárgamellényesek párizsi tüntetésén 2020. szeptember. 12. 19:12 A halottak száma is növekszik, pontos adatok nincsenek, mert legalább ötven személyt egyelőre eltűntként tartanak nyilván. A klímaváltozás okozza a mindet lángba borító amerikai tüzeket 2020. szeptember. 12. 14:32 A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett. A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk 2020. szeptember. 12. 14:12 A miniszterelnök több részletet nem árult el, ám valószínű, hogy a súlyosbodó koronavírus-járvánnyal kapcsolatban nyilatkozik majd.

Orbán Viktor este nyilatkozik az M1-nek 2020. szeptember. 12. 17:33