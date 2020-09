Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és így áttételesen embereket – élelmezni ezzel a módszerrel.","shortLead":"Európában még viszolygást keltenek a rovarokból készült termékek, pedig sokkal takarékosabban lehet állatokat – és...","id":"202037_legyek_urai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82fe03ac-8f21-434a-a5fa-3b8a405ed7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7e767-8671-45bc-8e00-3e29daafa7de","keywords":null,"link":"/360/202037_legyek_urai","timestamp":"2020. szeptember. 12. 16:15","title":"Tápláló fehérje, elsőosztályú trágya, liszt és olaj: őrölt légyből épül a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","shortLead":"Egy végzős tanuló fertőződött meg, az osztálytársai és hét tanára is karanténba került. ","id":"20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ffa14ca-aee0-4414-a639-f91b07b2e277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d36f7f-f0f3-4bb6-90d2-df88e14473ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_koronavirus_fertozes_pecs_babits_mihaly_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:57","title":"Koronavírusos egy diák a pécsi Babits gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor videón foglalta össze az Operatív Törzs szombati ülésének eredményeit.","shortLead":"Orbán Viktor videón foglalta össze az Operatív Törzs szombati ülésének eredményeit.","id":"20200912_orban_viktor_operativ_torzs_iskolak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d3639b-cd54-45c5-988c-253a2da70cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_orban_viktor_operativ_torzs_iskolak_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 12. 09:24","title":"Orbán: október 1-től kötelező lesz lázat mérni belépéskor az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök önmagával való elégedettséget sugároz az Operatív Törzs szombati ülésén.","shortLead":"A magyar miniszterelnök önmagával való elégedettséget sugároz az Operatív Törzs szombati ülésén.","id":"20200912_orban_viktor_coolest_hungarian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f347c5-d5bd-4634-8c1d-d5e9305f49a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_orban_viktor_coolest_hungarian","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:10","title":"A legmenőbb magyar - üzente magáról maszkján Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9d6093-5cdd-4a71-9026-518b0bdc8a5c","c_author":"Szondy Máté","category":"360","description":"A klinikai szakpszichológus egy kormánylapban megjelent írásra reagál, amely szerint a pszichológushallgatók ideológiai képzést kapnak. Szondy Máté leírja, mi ebben a tévedés. Vélemény. ","shortLead":"A klinikai szakpszichológus egy kormánylapban megjelent írásra reagál, amely szerint a pszichológushallgatók ideológiai...","id":"20200911_Szondy_Mate_Miert_nincs_illiberalis_pszichologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9d6093-5cdd-4a71-9026-518b0bdc8a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d728e8-0561-4e95-96ef-2ba71cb9b9c2","keywords":null,"link":"/360/20200911_Szondy_Mate_Miert_nincs_illiberalis_pszichologia","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:30","title":"Szondy Máté: Miért nincs illiberális pszichológia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton láthatóak leginkább a füstsávok.","shortLead":"A műholdképeken is jól kivehetőek a kontinensünk feletti füstsávok. Magyarországon a hajnali és az alkonyi égbolton...","id":"20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184ac6ce-a104-4978-8488-0f34f75cd1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08f43d5-8127-42db-8b0e-067c8e3bdca6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_Europat_is_elerte_mar_a_kaliforniai_tuzek_fustje","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:50","title":"Európát is elérte már a kaliforniai tüzek füstje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","shortLead":"Délelőtt összesen öt órán keresztül vehetünk kurzusokat az utcán például Hajdu Szabolcstól és Enyedi Ildikótól.","id":"20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be5613d-73c9-47d3-8f14-b00b13d9341e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a1f7a8-6d8f-47ab-b5d4-1a3329ec9c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_szfe_tuntetes_vasarnap","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:33","title":"Rendhagyó tüntetést szerveznek vasárnapra az SZFE diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","shortLead":"A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat.","id":"20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da1a8fe-d9fd-444f-9a89-ba46ed49830e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_bearaztak_a_245_loeros_hibrid_skoda_octavia_rst","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:46","title":"Beárazták a 245 lóerős hibrid Skoda Octavia RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]