[{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","shortLead":"Nem tudni, milyen hosszan vezetett így a sofőr.","id":"20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07cc32e-96c1-4ec3-abc0-c3ca994ea798","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Ezuttal_a_8as_fouton_haladt_valaki_szembe_a_forgalommal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:38","title":"Ezúttal a 8-as főúton haladt valaki szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást. A voksolóktól azt kérik, vigyenek magukkal saját tollat a szavazáshoz. ","shortLead":"Öt településen rendeznek vasárnap időközi önkormányzati választást. A voksolóktól azt kérik, vigyenek magukkal saját...","id":"20200913_Felfuggesztett_es_letoltendo_bortonbuntetes_miatt_is_van_ahol_idokozi_valasztast_tartanak_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18874889-db1c-45df-8da8-2beb005653f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Felfuggesztett_es_letoltendo_bortonbuntetes_miatt_is_van_ahol_idokozi_valasztast_tartanak_ma","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:51","title":"Felfüggesztetett kapott a polgármester, esetleg börtönre ítélték – időközi választások 5 településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A banki átutalásokat megkönnyítő másodlagos azonosítót már több mint 80 ezer ügyfél regisztrálta a bankszámlájához, de több millió ügyfélnek lenne erre lehetősége – derül ki a money.hu szakportál összeállításából.","shortLead":"A banki átutalásokat megkönnyítő másodlagos azonosítót már több mint 80 ezer ügyfél regisztrálta a bankszámlájához, de...","id":"20200914_Mar_80_ezer_magyarnak_lehet_egyszerubben_penzt_utalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bc8276-99b5-412d-a6d2-04332d85cd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Mar_80_ezer_magyarnak_lehet_egyszerubben_penzt_utalni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:37","title":"Már 80 ezer magyarnak lehet egyszerűbben pénzt utalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák teniszező ötszettes meccsen győzte le a német Zverevet.

","shortLead":"Az osztrák teniszező ötszettes meccsen győzte le a német Zverevet.

","id":"20200914_US_Open_Domininc_Thiem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f636ffab-0d63-44c4-8c68-a6833aad06db","keywords":null,"link":"/sport/20200914_US_Open_Domininc_Thiem","timestamp":"2020. szeptember. 14. 05:19","title":"US Open: Dominic Thiem nyert a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","shortLead":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","id":"20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2dda-0233-4111-b728-02d479003496","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:23","title":"Több mint ezer urándúsító centrifugát működtetnek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","shortLead":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","id":"20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a4ad50-c501-4ccb-aa76-d0b90a6b96ab","keywords":null,"link":"/elet/20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:46","title":"A koronavírus miatt marad el a Csabai Kolbászfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne? A divat egyre digitálisabb és egyre inkább a virtuális térre alapoz: egyre több márka készül arra, hogy előbb-utóbb nem is lesz szükségünk hagyományos ruhadarabokra. ","shortLead":"Minek is legyártani egy ruhát, ha igazából sokan csak azért vásárolnak, hogy a közösségi médiában parádézzanak benne...","id":"20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=babe878d-8c50-49b4-aa2c-8b7ea233b7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ee06e-8da6-4b72-8983-55e2ff99d074","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_virtualis_valosag_divatipar_digitalizacio_fabricant_gucci","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:00","title":"Ön mennyi pénzt adna egy nem létező ruháért? Van, aki tízezer dollárt sem sajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]