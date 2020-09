Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ajánlott videók közé is bekerült a TikTokon az a felvétel, amiben egy férfi önkezűleg vet véget az életének.","shortLead":"Az ajánlott videók közé is bekerült a TikTokon az a felvétel, amiben egy férfi önkezűleg vet véget az életének.","id":"20200908_tiktok_ongyilkos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce4fcb4-556f-4258-b0d0-f144f45cafdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_tiktok_ongyilkos_video","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:33","title":"Öngyilkosságról készült videó terjed a TikTokon, próbálják eltüntetni onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","shortLead":"Tartanak attól, hogy valamelyik elnökjelölt túl korán kiáltja ki magát győztesnek a választás éjszakáján.","id":"20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca4524-67ad-4087-888c-2c4982442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ec4854-422c-44d9-81d2-1d627c046c4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_amerikai_elnokvalasztas_valasztasi_het","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:54","title":"Az amerikai elnökválasztás napjából választási hét lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","shortLead":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","id":"20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125b257-fdae-4a79-a613-852e95af0625","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:00","title":"Lukasenka: A tiltakozások hiányosságokat tártak fel a hatalmi szervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","shortLead":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","id":"20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0758480b-2174-4459-9570-f00c181412b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:08","title":"A belarusz kormányfőnek beadták az orosz vakcinát, „kiválóan” érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","shortLead":"Élőláncot alkotva juttatnák el a Színművészeti autonómiája mellett tüntetők az egyetem chartáját. ","id":"20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b200b3-dc86-4516-a927-cb4a139c23dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759f368-b054-45c8-8d9a-d1420281b228","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_Szinmuveszeti_chartajat_juttatnak_el_a_Parlamentbe_az_SZFE_szabadsaga_mellett_tuntetok","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:40","title":"A Színművészeti chartáját juttatnák el a Parlamentbe az SZFE szabadsága mellett tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","shortLead":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","id":"20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ff21e9-a662-404d-8048-22c80e0055bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:11","title":"A világ leggazdagabb emberének exneje a világ leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik, nem tisztességesek a felhasználókkal szemben.","shortLead":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik...","id":"20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ec25ec-f07a-48c2-8ce4-ea7d702e84b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:33","title":"Vizsgálódik az olasz hatóság a Google, az Apple és a Dropbox miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy Grand Slam-győzelem megszerzésének lehetőségét vették el, érthetetlen magyarázattal - erről írt a US Openről kizárt magyar teniszező.","shortLead":"Egy Grand Slam-győzelem megszerzésének lehetőségét vették el, érthetetlen magyarázattal - erről írt a US Openről kizárt...","id":"20200906_Babos_Timea_us_open_tenisz_kizaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478ee3be-21d4-4a73-b80a-5344c66887fe","keywords":null,"link":"/sport/20200906_Babos_Timea_us_open_tenisz_kizaras","timestamp":"2020. szeptember. 06. 19:20","title":"Babos Tímea: Borzasztó igazságtalan, nincs elfogadható indok a kizárásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]