Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik holdjáról, a Phobosról még mintákat is hozna magával a szerkezet.","shortLead":"2025 májusára érheti el a Marsot az az űrszonda, amely egy 4 és egy 8K-s kamerát is visz majd magával. A Mars egyik...","id":"20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c82f7e0-e06e-4583-aa31-7c58f88f811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7cc8a7-00f2-407c-99b5-5657cb8bdfb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_japan_urugynokseg_jaxa_8k_kamera_mars_phobos_szonda","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:33","title":"8K-s videót készítenének a japánok a Marsról, a televízió meg közvetítené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan paravánnal – elválasztani a gyerekeket a helyes megoldást tartalmazó papírtól. Sokkal egyszerűbb módon is megoldható, hogy ne legyen kedvük puskázni.","shortLead":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan...","id":"202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f15cbb-bb98-4a54-992e-809c59da3c86","keywords":null,"link":"/360/202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:00","title":"Meglepően egyszerű módszer puskázás ellen: egy varázspálca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője. Sikeresnek mondható élete volt, oldalán előbb egy repülőtiszt férjjel, majd egy régésszel. Jelenlétével még II. Erzsébet is megtisztelte egyszer. Minden idők legnagyobb bestseller írójára emlékezünk. ","shortLead":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője...","id":"20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d752f54c-c050-415a-a193-4c83cd6e6cea","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:05","title":"Nemcsak a bestsellerekhez, a mérgekhez is igen jól értett – 130 éves lenne Agatha Christie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","id":"20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29cd84b-cebb-43ee-8f51-7f2ce168b5fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:38","title":"Navalnij egyre jobban van, már képes felkelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhoz szállításokban.","shortLead":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhoz szállításokban.","id":"20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659fc41f-b9a4-4b5f-89e7-526af6c4b895","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:13","title":"Az Amazon 100 ezer ember felvételével készül az újabb lezárásokra és a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","shortLead":"Szigorodnak a koronavírus-járvány második hulláma miatt a maszkviselési szabályok Budapesten.","id":"20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159c39dd-277e-4fd6-88fd-8ba0bc752ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90ed071-e8b9-433f-8cc5-3305711252b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_koronavirus_jarvany_fertozes_kozgyules_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:57","title":"Bekeményít a főváros: 15 ezerre büntethetik, aki nem visel maszkot zárt helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]