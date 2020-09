Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:30","title":"Ez a befektetés tényleg mindenkié: hogyan vegyünk aranyat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","shortLead":"Nagyon fontos kérdéseket feszeget az interjúkban.","id":"20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94304808-9d6a-4f35-bf15-849a3a0a875d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550ada65-8f14-40a2-b0b3-0dc435ee6cb4","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Elokerult_egy_video_amelyen_az_ifju_Keanu_Reeves_egy_plussmacifesztivalrol_tudosit","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:53","title":"Előkerült egy videó, amelyen az ifjú Keanu Reeves egy plüssmacifesztiválról tudósít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","shortLead":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","id":"20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21668546-169b-404f-ab52-d1205612c9df","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"150 milliárdot adnának a magyar nagycégeknek, hogy megküzdjenek a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847990f5-171d-458a-8201-a38e1f9e1783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izgalmasnak ígérkező sportmodellek végső tesztelése a németországi Nürburgringen zajlik.","shortLead":"Az izgalmasnak ígérkező sportmodellek végső tesztelése a németországi Nürburgringen zajlik.","id":"20200915_video_mar_kombikent_is_tesztelik_az_uj_volkswagen_golf_r_333_loeros_csucsmodelljet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847990f5-171d-458a-8201-a38e1f9e1783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275eb50b-fc7e-4706-8ffb-bc14e9215aec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_video_mar_kombikent_is_tesztelik_az_uj_volkswagen_golf_r_333_loeros_csucsmodelljet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:21","title":"Videó: már kombiként is tesztelik az új Golf 333 lóerős csúcsmodelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi versenyautóhoz, mint jelen tesztalanyunk. A francia mérnökök tulajdonképpen egy kibiztosított éles lőfegyvert adtak a kezünkbe.","shortLead":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi...","id":"20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcf4a41-26a9-49e4-8493-dd89cdce2532","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:30","title":"30 millió forint egy Renault-ért? Meghajtottuk a Megane R.S. Trophy-R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek között.","shortLead":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek...","id":"202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d56c-1bfc-4330-b96b-1cd918f3f8ac","keywords":null,"link":"/360/202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:00","title":"Palacsintasütés laptoppal a kézben: a jövőben csak kérni kell a home office-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","id":"20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69f4c64-3645-46ba-befe-44f145797004","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:25","title":"Elhunyt Keleti György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely akár kétféle méretű is lehet.","shortLead":"Jól értesültek úgy vélik, hogy az Apple szeptember 15-i sajtóeseményén szóba kerülhet az olcsóbb Apple Watch is, amely...","id":"20200914_apple_watch_se_pletykak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270516a-9ba6-4d08-9f8a-431f054b69d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_watch_se_pletykak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:03","title":"Holnap jön az olcsó Apple Watch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]