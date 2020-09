Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei komoly potenciált látnak a tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban, egyelőre azonban mindenki óvatosan fogalmaz a témával kapcsolatban.","shortLead":"A Microsoft szakemberei komoly potenciált látnak a tenger fenekére süllyesztett adatközpontokban, egyelőre azonban...","id":"20200915_microsoft_adatkozpont_project_natick_tenger_alatti_adatkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7b1c24d-73b0-44ea-93cf-fa8d42aafd00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2864e7c-2937-4eaa-a437-d4d4f78b2346","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_microsoft_adatkozpont_project_natick_tenger_alatti_adatkozpont","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:42","title":"Biztatóan alakul a Microsoft kísérlete, melyben egy tenger alatti adatközpontot tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan paravánnal – elválasztani a gyerekeket a helyes megoldást tartalmazó papírtól. Sokkal egyszerűbb módon is megoldható, hogy ne legyen kedvük puskázni.","shortLead":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan...","id":"202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f15cbb-bb98-4a54-992e-809c59da3c86","keywords":null,"link":"/360/202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:00","title":"Meglepően egyszerű módszer puskázás ellen: egy varázspálca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval magasabb lehet, mint egy piaci kölcsön esetében.","shortLead":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval...","id":"20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e65237-7710-478a-81a7-b5992c49e21e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:13","title":"Futamidőben rosszabb, kamatban viszont verhetetlen a Matolcsy-féle lakáshitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig úgy közölte a politikus nyilatkozatát, hogy sem előtte, sem utána nem kereste meg a Magyar Helsinki Bizottságot, hogy megvédhessék magukat.","shortLead":"Az igazságügyi minisztériumi államtitkár a jogvédők szerint súlyosan sértette a jóhírnevüket, a Magyar Hírlap pedig...","id":"20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d20e73f-2aad-4734-8434-c901223d9925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eebf96-e193-40d2-90c3-93b397a3810e","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_helsinki_bozottsag_perli_volnert_es_a_magyar_hirlapot","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:47","title":"Völner Pált és a Magyar Hírlapot is beperli a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el a többségüket.","shortLead":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el...","id":"20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e83b5-c0d7-4bc7-a9fc-3d89f6c6ef45","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:11","title":"Csak ott nem lett meg Putyinék többsége, ahol Navalnij korrupciós ügyeket hozott nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető már egyáltalán nem szorul gépi lélegeztetésre.","id":"20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29cd84b-cebb-43ee-8f51-7f2ce168b5fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_alekszej_navalnij_berlin_allapot_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:38","title":"Navalnij egyre jobban van, már képes felkelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera táncterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi virtuális estjén. Az ismét sok érdeklődőt vonzó beszélgetés során a szakember arra is kitért, hogyan dolgozhatók fel táncterápia segítségével a változó korral, anyasággal járó kételyek, a párkapcsolati problémák vagy a félelem. ","shortLead":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera...","id":"20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5038b05f-24f6-4b02-b71f-b44422285264","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:15","title":"Egy módszer, ami nem választja el a testet a lélektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847990f5-171d-458a-8201-a38e1f9e1783","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az izgalmasnak ígérkező sportmodellek végső tesztelése a németországi Nürburgringen zajlik.","shortLead":"Az izgalmasnak ígérkező sportmodellek végső tesztelése a németországi Nürburgringen zajlik.","id":"20200915_video_mar_kombikent_is_tesztelik_az_uj_volkswagen_golf_r_333_loeros_csucsmodelljet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847990f5-171d-458a-8201-a38e1f9e1783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275eb50b-fc7e-4706-8ffb-bc14e9215aec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_video_mar_kombikent_is_tesztelik_az_uj_volkswagen_golf_r_333_loeros_csucsmodelljet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:21","title":"Videó: már kombiként is tesztelik az új Golf 333 lóerős csúcsmodelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]