Kétségbeesett levélben kér segítséget egy miskolci iskola, miután két pedagógus koronavírustesztje is pozitív lett, és hiába jelentették le az ügyet az illetékes hivataloknak, nem történt semmi – vette észre a 444.hu. A Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Iskola honlapján közzétett levél szerint múlt pénteken produkált pozitív tesztet a két tanár, és ugyan az Emmi által a köznevelési intézmények számára kiadott Intézkedési tervnek megfelelően jelentették az eseteket és megkeresték a kijelölt hivatalokat, esetükben a Miskolci Tankerületi Központot és a Miskolci Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, de semmilyen megkeresést vagy tájékoztatást nem kaptak.

Az iskolában hétfőre további két tanárról bizonyosodott be, hogy fertőzött, de hiába jelentették őket is be, továbbra sem kaptak az illetékes hivataloktól értesítést vagy válaszokat kérdéseikre, amik így szóltak:

Lesz-e karantén az érintett osztályok tanulóinak, és mikortól lesz járványügyi megfigyelés?

Ha a szülő nem tudja gyermekét kire bízni, fogadhatjuk-e?

Megvéd-e a maszk mindnyájunkat? Tegyük kötelezővé ezek viselését? Meddig viseljük ezeket, életünk végéig?

A felelős döntések megérkezéséig bízzunk a „nyáj immunitás” vagy az isteni gondviselés védelmet adó erejében?

A hétfői felhívásban azt is írták, hogy amint kapnak tájékoztatást vagy megkeresést, azonnal közzéteszik a honlapjukon. Ott kedden délben még mindig csak a segítséget kérő levél volt megtalálható, vagyis a helyzet addigra feltehetően nem változott. A hvg.hu megkereste az iskolát, ahol azt kérték, hogy kérdéseinket küldjük el e-mailben. Amint megkaptuk a választ, frissítjük a cikket.

A hvg.hu-n már írtunk arról, hogy mennyire következetlennek tűnik a közoktatási intézményekben megjelent pozitív esetek kezelése. Van, ahol egész osztályokat küldenek haza egy pedagógus vagy egy-két diák fertőzöttsége esetén, másutt közben több fertőzött megjelenése sem váltott ki hasonló intézkedéseket. A cikkben leírt példák mellett kedden az egyik olvasónk egy további fővárosi gimnáziumban írt le hasonló helyzetet, ahol legalább három diákról derült ki, hogy fertőzött, de az iskola csak annyit írt a szülőknek, hogy a gyerekek mossanak gyakrabban kezet.

Az alapítványi fenntartású, budapesti Lauder Javne közösségi iskola – ahol ugyancsak megjelent a fertőzés – igazgatója a hvg.hu-nak korábban azt mondta, hogy a budapesti járványügy nincs a helyzet magaslatán. „A fővárosban egyetlen általunk kiszűrt pozitív eset sem kapta meg a piros cédulát, bár önkéntesen egyikük sem hagyta el a lakását” – mondta. Vidéki diákjaiknál nem tapasztaltak ilyen problémát.

A fentiekhez hasonló következetlenségek ügyében már hétfőn megkerestük az Oktatási Hivatalt, ha megkapjuk a választ, frissítjük a cikket.

