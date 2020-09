Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet a jövő hét elején, de nem fogunk neki sokáig örülni.","id":"20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03058f95-3726-4488-a662-c2ad7509615f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c3e66-359e-4473-9dd2-9dbcb5f8910c","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szek_kis_osz_var_rank_30_fokos_hoseggel_indul_es_1_fokos_zimnakoval_zarul_a_jovo_het","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:05","title":"Harminc fokos lehűlésre számíthatunk egyetlen hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for Every Fan) sokat elárul.","shortLead":"Újabb virtuális eseményt jelentett be a Samsung szeptember 23-ra. A rendezvény eredeti elnevezése (Galaxy Unpacked for...","id":"20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d878968-cfda-424f-a758-7df41ae4ecf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_galaxy_s20_fan_edition_unpacked_szeptember","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:33","title":"Nagy rajongóinak készül valamivel jövő hétre a Samsung, az olcsó S20 lehet az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író tériszonyos, mégis vállalta az őrszem feladatát.","shortLead":"Az író tériszonyos, mégis vállalta az őrszem feladatát.","id":"20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0545e132-6209-479b-aa56-78f56313ee85","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:41","title":"Grecsó Krisztián is őrt állt az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhoz szállításokban.","shortLead":"Az Amazon nem akarja megkockáztatni, hogy fennakadások legyenek a házhoz szállításokban.","id":"20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d359f578-6039-40ce-a77f-7296d83e4b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659fc41f-b9a4-4b5f-89e7-526af6c4b895","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Van_egy_ceg_amelyik_mar_nagyon_keszul_az_ujabb_lezarasokra_100_ezer_embert_vesznek_fel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:13","title":"Az Amazon 100 ezer ember felvételével készül az újabb lezárásokra és a karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","shortLead":"Két évre újraválasztotta két társelnökét a Párbeszéd tisztújító kongresszusa.","id":"20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26188a39-4971-4e0d-b739-c049a35181da","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Szabo_Timeanak_es_Karacsony_Gergelynek_is_bizalmat_szavazott_a_Parbeszed","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:50","title":"Szabó Tímeának és Karácsony Gergelynek is bizalmat szavazott a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz, így zökkenőmentesebb kommunikációt tesz lehetővé.","shortLead":"Saját tervezésű arcmaszkkal fogja védeni dolgozóit az Apple. A védőeszközök egyike teljesen átlátszó lesz...","id":"20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a19df8-09e4-4897-97c7-5978ab0dee4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fddd1a-0c1a-4afe-ad5f-a55e678a728a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_face_mask_clearmask_arcmaszk_koronavirus_fertozes_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:03","title":"Csinál két arcmaszkot az Apple, az egyik ötször használható, a másik átlátszó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi megfigyelést 9 dolgozónál és 19 gyereknél rendelték el, miután az óvoda egy fertőzött munkatársával kerültek kapcsolatba.","shortLead":"A járványügyi megfigyelést 9 dolgozónál és 19 gyereknél rendelték el, miután az óvoda egy fertőzött munkatársával...","id":"20200914_soltvadkert_koronavirus_bezar_a_bolcsode","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb4153-b481-4edc-b777-d29a0e527f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_soltvadkert_koronavirus_bezar_a_bolcsode","timestamp":"2020. szeptember. 14. 19:10","title":"Koronavírus miatt zár be a soltvadkerti bölcsőde, 28-an kerültek karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","shortLead":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","id":"20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0c4b9-17f0-4247-b364-16040e738ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:44","title":"Az egész világ mélyrepülésben, Kína azonban köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]