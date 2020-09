Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi versenyautóhoz, mint jelen tesztalanyunk. A francia mérnökök tulajdonképpen egy kibiztosított éles lőfegyvert adtak a kezünkbe." 2020. szeptember. 13. 16:30 "30 millió forint egy Renault-ért? Meghajtottuk a Megane R.S. Trophy-R-t" "Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban." 2020. szeptember. 13. 08:15 "Milyen koronavírustesztet akar? Gyorsat? Olcsót? Pontosat?" "A magasabb hőmérséklet erősíti a csontokat. A meleg jótékony hatással van ugyanis a bélflórára, ami támogatja a csontsűrűség és -szilárdság megőrzését." 2020. szeptember. 14. 07:03 "Egy 34 fokos kísérletben derült ki, hogy egy baktériumkoktél jót tehet a csontjainknak" "A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett haza vezényelni a diákok egy részét." 2020. szeptember. 13. 14:02 "Egy szombathelyi iskola hét osztályát küldték karanténba" "A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania." 2020. szeptember. 14. 09:33 "Az Nvidia felvásárolja az ARM-et" "Több mint 13 ezer beazonosított esetről tudni már Magyarországon." 2020. szeptember. 14. 09:24 "Meghalt öt koronavírusos beteg, 844 új fertőzöttet regisztráltak" "Ez nem kereszténység", hanem "pogányság és mohó önzés" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán Viktor gyermekeit is megkeresztelő lelkész. Nem tudja még, miként tömik be a pénzügyi űrt, amelyet az okoz, hogy a kormány elvett 95 millió forintot egyháza, az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rászoruló fiatalokat befogadó iskoláitól. Iványi azt mondja, a szegényeket semmiképp sem hagyják magukra, s továbbra is vallja: "ha van módod megszólalni, csak az igazat mondhatod". 2020. szeptember. 14. 06:30 "Bárcsak mindenki egy napig ellenállna a hatalomnak" – Iványi Gábor a HVG Teraszon