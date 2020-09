Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24bd07d4-aade-48e1-b519-23f2643c52d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visszaélés miatt az egyetem megteszi a szükséges lépéseket.","shortLead":"A visszaélés miatt az egyetem megteszi a szükséges lépéseket.","id":"20200915_csalok_adathalaszat_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24bd07d4-aade-48e1-b519-23f2643c52d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3e2079-54d9-4c9b-b8d7-4c8c605be53d","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_csalok_adathalaszat_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:59","title":"Vigyázat, csalók élnek vissza a Semmelweis Egyetem nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","shortLead":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","id":"20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72815e4c-e805-4535-bcfb-6cf2388c56fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 05:36","title":"Előfordul, hogy csak két nap múlva mennek a mentők a koronavírus-gyanús esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","shortLead":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","id":"20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b4201-e89c-475a-a42e-220a5743e081","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:15","title":"Ferenc pápa egy koronavírusos bíborossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","shortLead":"Kijöttek a friss GDP-adatok a G20-ak gazdaságairól. ","id":"20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac05c-b916-4334-bd5f-58ab133ccca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0c4b9-17f0-4247-b364-16040e738ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Az_egesz_vilag_melyrepulesben_Kina_azonban_koszoni_szepen_jol_van","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:44","title":"Az egész világ mélyrepülésben, Kína azonban köszöni szépen, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200 Platinum jó választás. ","shortLead":"Ha egy hat keréken gördülő luxuskategóriás lakóbuszra vágyunk, és dúsgazdagok vagyunk, akkor a Vario Perfect 1200...","id":"20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe40dbf-01aa-4222-8682-78402b6a2a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449acec5-0298-42d1-bc0d-bb4196c47a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_510_millio_forintos_lakoauto_ami_egy_mercedesamg_gt_sportkocsit_is_el_tud_nyelni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:31","title":"510 millió forintos lakóbusz, ami egy Mercedes-AMG GT sportkocsit is el tud nyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Négy év alatt 14 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak az állami koncesszióban működő dohányboltellátó, eközben az államnak 2 milliárd forint koncessziós díjat juttatott. A nemzeti trafikokat felügyelő állami cég némi nyereséget tudott produkálni a dohánykövető rendszernek köszönhetően.","shortLead":"Négy év alatt 14 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak az állami koncesszióban működő dohányboltellátó...","id":"20200914_Hatalmas_dohany_van_az_allamositott_dohanykereskedelemben_csak_nem_az_allamnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b0095-662b-44a8-9935-26ba8b09dbc2","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Hatalmas_dohany_van_az_allamositott_dohanykereskedelemben_csak_nem_az_allamnak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:00","title":"Hatalmas dohány van az államosított dohánykereskedelemben, csak nem az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750391-544b-4f8a-8157-d45e99e6feca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülék megőrizte a képeket, így tulajdonosa is jót nevetett rajtuk. ","shortLead":"A készülék megőrizte a képeket, így tulajdonosa is jót nevetett rajtuk. ","id":"20200915_majom_malajzia_lopott_telefon_szelfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86750391-544b-4f8a-8157-d45e99e6feca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e4ec30-4e1d-4e96-aa85-e9ae708228ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_majom_malajzia_lopott_telefon_szelfi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:20","title":"Majom lopott telefont Malajziában, majd szelfiket csinált vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntek nulla órától vasárnap éjfélig heten haltak meg az utakon.","shortLead":"Péntek nulla órától vasárnap éjfélig heten haltak meg az utakon.","id":"20200914_Het_halalos_kozlekedesi_baleset_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0bdc8a-6cdc-4bae-a9fe-a028b932d591","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Het_halalos_kozlekedesi_baleset_volt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:07","title":"Sok halálos közlekedési balesetet hozott a nyárias hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]