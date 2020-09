Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Extrém szárazság és hőség sújtja Brazília közép-nyugati részét, ami nagyban könnyíti az erdőtüzek terjedését.","shortLead":"Extrém szárazság és hőség sújtja Brazília közép-nyugati részét, ami nagyban könnyíti az erdőtüzek terjedését.","id":"20200915_brazilia_erdotuz_veszhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c68c66-2cb2-428b-b506-29a3ccd5bee9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200915_brazilia_erdotuz_veszhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:25","title":"1,4 millió hektár égett már le Brazíliában, vészhelyzetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is hordani kellene.","shortLead":"A munkát egyfajta büntetésként kapták a helyiek, akik megtagadták az arcmaszk viselését. Pedig a járvány miatt ott is...","id":"20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b39109-5c2d-4728-98a1-0860903c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_arcmaszk_maszkellenes_siraso_koronavirus_indonezia","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:33","title":"A maszkviselést megtagadókkal ásatják a koronavírus miatt elhunytak sírjait Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét, amely szerint dízelüzemű járműveiben lévő szoftverek félrevezették az emissziós tesztkészülékeket. Ezen felül javíttatja az érintett autókat, ami akár további 400 millió dollárjába is fájhat a cégnek.","shortLead":"A Mercedes-Benz tulajdonosa 1,5 milliárd dollárt fizet, hogy rendezze az amerikai kormányzattal szemben fennálló ügyét...","id":"20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be50a34c-2efa-4c00-a75d-069df8e4ded0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_Masfel_milliard_dollart_fizet_a_Mercedes_anyacege_hogy_lezarja_az_amerikai_dizelbotranyat","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:55","title":"Közel kétmilliárd dollárjába kerül a Daimlernek, hogy lezárja az amerikai dízelbotrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Felelős Értelmiség elnevezésű csoport háborús retorika helyett felelős kormányzást kér Orbánéktól.","shortLead":"A Felelős Értelmiség elnevezésű csoport háborús retorika helyett felelős kormányzást kér Orbánéktól.","id":"20200916_orban_viktor_felelos_ertelmiseg_egyetem_szinhaz_kultura_tudomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb6755-e91c-4ada-b321-77be4c7272de","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_orban_viktor_felelos_ertelmiseg_egyetem_szinhaz_kultura_tudomany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:04","title":"Az Orbán-kritikus jobboldali értelmiségiek szerint egész pályás letámadás zajlik az egyetemek, a média, a kutatás és a színházak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","shortLead":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","id":"20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ac346-f95f-4155-b714-6cdbb9f0d1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:39","title":"Kevesebb Adria: felére zuhant be a magyar turizmus Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791f4265-2cdd-4910-b186-d0941f554ee3","c_author":"Csányi Nikolett-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nemcsak a tatárjárás borzalmait, hanem az Árpád-kori Magyarországról alkotott képünket is újraírják azok a régészeti leletek, amelyekre tíz évvel ezelőtt, szinte véletlenül bukkantak a bugaci pusztában. Az erdő egyik sarka lemeztelenített, kivégzett gyermekek csontvázait, a másik egy hihetetlenül gazdag középkori monostor és a köré épült város nyomait rejti. Az ő sorsukról, a település virágkoráról és az ásatásról Rosta Szabolcs, a kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója beszélt a hvg.hu-nak.","shortLead":"Nemcsak a tatárjárás borzalmait, hanem az Árpád-kori Magyarországról alkotott képünket is újraírják azok a régészeti...","id":"20200915_kozepkor_tatarjaras_monostor_bugac_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791f4265-2cdd-4910-b186-d0941f554ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454a41ba-a0fe-4234-9427-1c05df07a8e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_kozepkor_tatarjaras_monostor_bugac_regeszet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:00","title":"Középkori gyilkosságok és egy elfeledett monostor nyomait rejti a bugaci puszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","shortLead":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","id":"20200915_TGM_A_kudarc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16cfe3-545e-4c7d-9132-16423e56fe1b","keywords":null,"link":"/360/20200915_TGM_A_kudarc","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:00","title":"TGM: A kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","shortLead":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","id":"20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f39e2-9f4e-47e0-b0a0-a0216ce70dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:25","title":"Visszaküldte a Trianon-törvényt Iohannis a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]