Mindegy, hány lélegeztetőgépünk van, ha nincs hozzá szakember

[{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval magasabb lehet, mint egy piaci kölcsön esetében.","shortLead":"Tízmilló forintnál 4-5 milliót is meg lehetne spórolni a jegybanki hitellel, viszont a havi törlesztőrészlet jóval...","id":"20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e65237-7710-478a-81a7-b5992c49e21e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_uj_otthon_lakashitel_mnb","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:13","title":"Futamidőben rosszabb, kamatban viszont verhetetlen a Matolcsy-féle lakáshitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő megoldásokat, amelyekkel a városvezetés most visszaállítja a 2x2 sávos gépjárműforgalmat a pesti Nagykörút déli részén. Ez nem véletlen.","shortLead":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő...","id":"20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89735-ef79-4ed0-a07d-ec64a038bb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:30","title":"Az új nagykörúti rend nem kerékpárosbarát, nem is gyalogosbarát, viszont balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett. Egy néhány mondatos szöveget ugyan elkészítettek, de maga a kuratórium elnöke kérte, hogy ne adják ki. ","shortLead":"Nem sikerült támogató nyilatkozatot elfogadni a Magyar Teátrumi Társaságnak elnökük, Vidnyánszky Attila mellett...","id":"20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f75009-1e3e-4e8d-b178-a427f8a03d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Vidnyanszky_mellol_leghusegesebb_hivei_is_kifarolnanak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:59","title":"Vidnyánszky mellől leghűségesebb hívei is kifarolnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","shortLead":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","id":"20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ec01f-cf8f-41f2-959b-dd0163cb82bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:51","title":"Rendőröknek akart drogot eladni az Ozora fesztiválon, öt évre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a21e0d5-f72b-4156-a103-cb8b6772e619","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szász András nem vonult börtönbe.","shortLead":"Szász András nem vonult börtönbe.","id":"20200916_mvm_ugy_szasz_andras_kocsis_istvan_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a21e0d5-f72b-4156-a103-cb8b6772e619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f0831a-a484-4f8d-b4ee-a4169a68e749","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_mvm_ugy_szasz_andras_kocsis_istvan_borton","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:10","title":"Nem találja a rendőrség az MVM-ügy egyik kulcsszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b","c_author":"Marton Éva","category":"360","description":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd hídmestere, aki rajzfilmesként tervezett nyugdíjba vonulni, de végül mégis apja nyomdokaiba lépett. HVG-portré.","shortLead":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd...","id":"202036_fazekas_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955685de-e72a-4a9e-8b2f-855070cf5a5f","keywords":null,"link":"/360/202036_fazekas_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:00","title":"A Lánchíd hídmestere: Will Smith komoly kellemetlenséget okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékosok panaszmentesek.","shortLead":"A játékosok panaszmentesek.","id":"20200915_Koronavirusos_lett_ket_focista_a_Vasasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda9155b-b42d-4fe7-97ef-4783737a285b","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Koronavirusos_lett_ket_focista_a_Vasasnal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:52","title":"Koronavírusos lett két focista a Vasasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem lesz túl izgalmas az MSZP-s elnökválasztás. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Maszk nélkül 15 ezer forintot kockáztat, iskolákat csak részben, bölcsődét már teljesen is bezártak a vírus miatt, nem...","id":"20200915_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b0ea70-25d3-45ae-a272-993839f3fe1d","keywords":null,"link":"/360/20200915_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:00","title":"Radar360: Sem Matolcsy, sem a csillagászok nem ismernek lehetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]