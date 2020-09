Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3955dfcb-5e79-4b7c-aeec-39a36b08f74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok és diákok egy részének is karanténba kellett vonulniuk.","shortLead":"A tanárok és diákok egy részének is karanténba kellett vonulniuk.","id":"20200914_koronavirus_hodmzovasarhely_reformatus_gimnazium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3955dfcb-5e79-4b7c-aeec-39a36b08f74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa1e185-2c02-4ed8-8241-2cb8e9c257a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_koronavirus_hodmzovasarhely_reformatus_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:43","title":"Koronavírus miatt otthon tanul a hódmezővásárhelyi református gimnázium egyik osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61e476f-cb58-452b-a1b1-9b6ca358d55b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A kiégés a stresszt követően – mi több, annak sokszor egyenes következményeként – a modern ember egyik leggyakoribb fizikai-lelki betegsége. A fokozott terhelés, annak vágya, hogy életünk minden területén maximálisan teljesítsünk, kiváló munkaerők, szülők, barátok legyünk, sajnos sok esetben oda vezet, hogy elveszítjük önmagunk és az életünk felett a kontrollt. De mi is az a burnout, melyek az árulkodó tünetei, és mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük? \r

\r

","shortLead":"A kiégés a stresszt követően – mi több, annak sokszor egyenes következményeként – a modern ember egyik leggyakoribb...","id":"sedacurforte_20200916_burnout_szindroma_kieges_jelei_praktikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61e476f-cb58-452b-a1b1-9b6ca358d55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b95c2-5829-4d1a-a936-fcf97d243e24","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200916_burnout_szindroma_kieges_jelei_praktikak","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:30","title":"Ön is „kiégett” már ebben az évben? – Mindent a burnout-szindrómáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","shortLead":"Pécsen egy hétre járványügyi megfigyelés alá kerülnek a diákok és több pedagógus is.","id":"20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a948b3ef-1ba3-4d3b-b6dc-ba6d9017e331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0702a5f5-eccd-4052-abe8-5b99c912ff98","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_pecs_pte_koronavirus_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:28","title":"Hét osztályt hazaküldtek Pécsen egy iskolából egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce1fea1-8e01-4e01-af1c-65f2e81a1e0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy gyerek és két felnőtt utazott egy szabályosan közlekedő autóban, amikor kikanyarodott eléjük egy utánfutós terepjáró.","shortLead":"Négy gyerek és két felnőtt utazott egy szabályosan közlekedő autóban, amikor kikanyarodott eléjük egy utánfutós...","id":"20200914_Forgalommal_szemben_kanyarodott_fel_egy_autos_az_M3asra_hatalmas_utkozes_lett_a_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce1fea1-8e01-4e01-af1c-65f2e81a1e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17147e7-208d-4927-b057-15be48297a46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Forgalommal_szemben_kanyarodott_fel_egy_autos_az_M3asra_hatalmas_utkozes_lett_a_vege","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:22","title":"Óriási szerencse, hogy ebben a balesetben nem halt meg senki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","shortLead":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","id":"20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece1024-f3ba-4b2d-8fd8-b64410758c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:45","title":"Orbán menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Berliner Ensemble igazgató-rendezője reméli, hogy célt ér a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak mozgalma.","shortLead":"A Berliner Ensemble igazgató-rendezője reméli, hogy célt ér a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak mozgalma.","id":"20200916_SZFE_Oliver_Reese_Berliner_Ensemble","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d17460-b16c-46c5-8ff5-4c0571e2f494","keywords":null,"link":"/kultura/20200916_SZFE_Oliver_Reese_Berliner_Ensemble","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:14","title":"„Az SZFE birtokbavételével a kuratórium átlépte a piros határvonalat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d853127e-d559-4f6e-9b65-2c949ddf5dd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szijjártó Péter személyesen adta át a Hell szikszói beruházásának felét megfinanszírozó támogatási okiratot.","shortLead":"Szijjártó Péter személyesen adta át a Hell szikszói beruházásának felét megfinanszírozó támogatási okiratot.","id":"20200914_hell_energy_allami_tamogatas_borsodi_cukorsilok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d853127e-d559-4f6e-9b65-2c949ddf5dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbdf5b3-5c5a-4000-b292-91d48d020930","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_hell_energy_allami_tamogatas_borsodi_cukorsilok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:59","title":"A Hell energiaital-gyártó 282 milliót kap az államtól cukortároló építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindebből az is következik, hogy a szocialista pártot a következő két évben Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes vezeti. Mesterházy Attila az ATV-ben azt mondta, kaotikussá vált a tisztújítás, ezért nem adott le listát. ","shortLead":"Mindebből az is következik, hogy a szocialista pártot a következő két évben Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes vezeti...","id":"20200914_Mesterhazy_Attila_nem_indul_az_MSZP_tarselnoki_posztjaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cac149c-6774-4f70-876d-d2807d6c306d","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Mesterhazy_Attila_nem_indul_az_MSZP_tarselnoki_posztjaert","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:32","title":"Mesterházy Attilából nem lesz MSZP-társelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]