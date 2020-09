Cikkünk folyamatosan frissül

A kormánypártok ülésszakindító frakcióülése kezdődött tegnap, ami ma folytatódik, a szakmai kabinetek munkájával, például a bevándorlási és védelmi kabinet a határon tart ülést - mondta Kocsis Máté.

A járványhelyzet állt az ülés központjában, meghallgatták a kormány több tagját, beleértve Orbán Viktort, Palkovics Lászlót, Gulyás Gergelyt, Rogán Antalt. A nemzeti konzultáció eredményét értékelték, kiderült, az emberek azt várják, hogy a második hullámot máshogy kezelje a kormány, mint az elsőt. Magyarországnak működnie kell, munkahelyeket meg kell védeni, biztosítani kell az iskolák működését is. A frakciószövetség feladata hogy a törvényhozási hátteret megteremtsék. Az Országgyűlésnek is működni kell, így a Parlament normál ütemben ülésezik majd.

A feltételeit nekik kell biztosítaniuk, annak a felelősségét világossá tették, hogy a parlament működésének, a járványügyi, egészségügyi védekezés hátterét nekik kell megteremteni. A baloldali pártokra ugyanis nem lehet számítani a járvány elleni védekezésben - mondja Kocsis, aki nem szívesen, de csak felhánytorgatja, mit nem támogatott tavasszal az ellenzék, akiket baloldali pártoknak nevez.

A konktrét kormányzati intézkedéseket is átnézték, ide értve a kötelező, széleskörű maszkhasználatot, a beutazási korlátozást, a kötelező hőmérsékletmérést az iskoláknál, a látogatási tilalom bevezetését és a hatósági áras teszteket is. Kocsis szerint helyes, hogy hatósági árasak a tesztek, hiszen ezen nem most kell nyerészkedni. Magyarország a WHO sztenderdek alapján tesztel. Nem partner a kormány és a kormánypártok abban, hogy kifosszák az embereket - utalt a tesztárakra. Szabad akarton kell nyugodnia a tesztelésnek - tette hozzá.

Gazdasági értelemben is szükséges a felkészülés a következő időszakra. Az egészségügyi döntésekről is beszél, azt mondja, hogy az egészségügy felkészült a tavaszi ülésszakban a járvány kezelésére. Ha a járványhelyzet rosszabbodik, az Operatív Törzs döntése alapján kell dönteni, de a tavasszal meghozott döntések normális kereteket biztosítanak. Most a gazdasági intézkedésekkel kell foglalkozni, a munkahelyvédelem áll a középpontban.

Azt is mondja, a szabályokat az emberi élet védelmében be kell tartani.

Az országgyűlés rendes és folyamatos ülésezése megteremti a lehetőséget arra, hogy az országgyűlés a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudjon intézkedést hozni. A Fidesz-KDNP felkészült, hogy a tavaszihoz hasonlóan részt vegyen a munkában - tette hozzá Kocsis.

Simicskó István KDNP-s frakcióvezető arról beszélt, a szükséges törvénymódosításokat meg kell tárgyalni, és ha valaki megbetegszik, akkor nem tud részt venni a szavazásban, ezért is van fokozott felelősségük. Magukra nézve is hoztak szabályokat: maszkviselés kérése az épületen belül. Aki beszél, leveheti a maszkot, utána mindenkinek illendő visszatenni azt. A kézfertőtlenítés is illendő és elvárt, a testhőmérséklet mérése is fontos.

Volt egy hétpárti tárgyalás a ház működéséről, egyetértettek abban, hogy a biztonsági szabályok betartásával működjön a Parlament.

Jönnek a kérdések. Felkészültek-e arra, hogy online üléseket tart a parlament? Kocsis azt mondta, szó volt róla, az ellenzék kezdeményezte, de ehhez a jogszabályi környezet nem adott, nincs garancia arra, hogy ez biztonságosan működhet. A testhőmérséklet mérést a képviselők számára jogilag nem tudják kötelezővé tenni, de a Fidesz és KDNP-s képviselőknek erősen ajánlott, ha nem tartják be, bírságot szabnak ki rájuk.

Az is kérdés, mikorra tehető a második hullám tetőzése, kell-e új koronavírus-törvény. Kocsis azt mondja, a második hullám tetőzése télre várható, az ősz és a tél bizonyosan elmegy azzal, hogy a járvány elleni védekezésre kell koncentrálni, de ez változhat. Tárgyaltak az új koronavírus-törvényről, de arra jutottak, a meglévő törvények alapján minden adott a sikeres védekezéshez. Ha bármit módosítani kell, meg tudják tenni, nem szükséges egy új rendkívüli jogrendre vonatkozó törvény.

A gazdsági intézkedésekről a kormány hetente dönt majd.

Kocsis Máté elmegy a Szuperkupa döntőre - válaszolta egy kérdésre. Ha az ország működik, akkor a járványügyi szabályok betartása mellett (ideértve a távolságtartást is) lehet élni az életet.