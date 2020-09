Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak nyomában járó gazdasági recesszió okozta megrázkódtatások kivédését. Orbán Viktor számára a halálozási mutató jelzi majd az ő teljesítményét, csak azt nem közölte, hány halottat tart elfogadhatónak, illetve hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján milyen korlátozásokat fogadnának el a számára kedves válaszadók.","shortLead":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak...","id":"20200916_Raolvasas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf9e2fc-8b88-4c8c-8112-41c3dd246b1e","keywords":null,"link":"/360/20200916_Raolvasas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:00","title":"Orbán a halottak számát figyeli, ám a nemzeti konzultáció számaival még adós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boldog Ádám csillagász szerint meglepő, hogy a tudósok épp az életre alig alkalmas Vénuszon találtak valamit, és nem például a Marson. A felfedezés alapos vizsgálaton esett át, de még további mérések szükségesek ahhoz, hogy teljesen bebizonyosodjon, a Vénusz légkörében kimutatott foszfin valóban az élet nyoma – mondta Boldog Ádám az M1-en.","shortLead":"Boldog Ádám csillagász szerint meglepő, hogy a tudósok épp az életre alig alkalmas Vénuszon találtak valamit, és nem...","id":"20200916_boldog_adam_csillagasz_foszfin_venusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04586661-9f57-43b3-8d57-89f13b32bc35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_boldog_adam_csillagasz_foszfin_venusz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:03","title":"Magyar csillagász a Vénusznál történt felfedezésről: \"Valamiféle élet hozta ezt létre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","shortLead":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","id":"20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b969b535-098f-42d2-a115-175a79f1e214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:41","title":"2 literes fogyasztású autókat szeretne az EU 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt. kivitelezi a felcsúti Endresz György Általános Iskola újjáépítését.","shortLead":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt...","id":"20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00bef0a-c7ec-48d8-a157-84911704225a","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:59","title":"Mészáros Lőrinc gyerekei 4,5 milliárd forintért építhetnek iskolát Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874fe2a7-043e-4019-8ee6-7dd8280a62e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A városban maró szag terjeng.","shortLead":"A városban maró szag terjeng.","id":"20200916_Felrobbant_egy_raktar_az_olaszorszagi_Ancona_kikotojeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=874fe2a7-043e-4019-8ee6-7dd8280a62e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0265e5-2182-482d-9bb2-bfaf025a91f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Felrobbant_egy_raktar_az_olaszorszagi_Ancona_kikotojeben","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:03","title":"Felrobbant egy raktár az olaszországi Ancona kikötőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők kulturális feltöltődését szolgálják. A járvány előtt babahordozós tárlatvezetéssel, gyerekmegőrzős mozizással, illetve babaszobával ellátott templomi koncertsorozattal kísérleteztek, a babás múzeumlátogatások szeptember közepétől újraindulnak. ","shortLead":"Egyelőre csekély számban, de már vannak olyan kezdeményezések, amelyek a kisgyermekes vagy csecsemőt nevelő szülők...","id":"20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56710905-b337-4d0d-9c1f-d400fac10772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6173b9-b4f7-4de2-a38c-5a66f9d67e73","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kismama_kulturalis_program_baba_mama_muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:00","title":"Kell az a heti 50 perc, ami nem a gyerekről szól – néha elfelejtjük, hogy a kismamák is felnőtt emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opel új üzleti modellt vezet be nálunk, amelynek részeként lecserélik az importőrt.","shortLead":"Az Opel új üzleti modellt vezet be nálunk, amelynek részeként lecserélik az importőrt.","id":"20200916_Uj_forgalmazohoz_kerul_az_Opel_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca77bcb0-20e9-46d0-b294-339b0f0eac9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533d1a5b-df6a-4ba2-8a69-bf12d0a7da85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Uj_forgalmazohoz_kerul_az_Opel_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:49","title":"Új forgalmazóhoz kerül az Opel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a21e0d5-f72b-4156-a103-cb8b6772e619","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szász András nem vonult börtönbe.","shortLead":"Szász András nem vonult börtönbe.","id":"20200916_mvm_ugy_szasz_andras_kocsis_istvan_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a21e0d5-f72b-4156-a103-cb8b6772e619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f0831a-a484-4f8d-b4ee-a4169a68e749","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_mvm_ugy_szasz_andras_kocsis_istvan_borton","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:10","title":"Nem találja a rendőrség az MVM-ügy egyik kulcsszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]