Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az országgyűlési választás előtt adták át a Mol műgumigyárát, aminek akkor ősszel el kellett volna kezdenie termelni. 2020 őszén még mindig csak a próbaüzemen vannak túl – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Az országgyűlési választás előtt adták át a Mol műgumigyárát, aminek akkor ősszel el kellett volna kezdenie termelni...","id":"20200916_A_szazmilliardos_beruhazas_amit_Orban_a_valasztasok_elott_atadott_de_meg_most_se_mukodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=250cce3b-36a1-4c85-b2e6-b110e673c75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b3adf9-0612-4073-9904-073ff57fe559","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_A_szazmilliardos_beruhazas_amit_Orban_a_valasztasok_elott_atadott_de_meg_most_se_mukodik","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:10","title":"A százmilliárdos beruházás, amit Orbán a választások előtt átadott, de még most se működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók rájöttek, hogyan veszi át az irányítást a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus a megfertőzött sejt fölött.","shortLead":"Svájci kutatók rájöttek, hogyan veszi át az irányítást a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus a megfertőzött sejt fölött.","id":"20200917_koronavirus_megfertozott_sejt_iranyitas_nsp1_virusprotein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02217a77-b984-4d16-9afa-739cd0bae19f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_koronavirus_megfertozott_sejt_iranyitas_nsp1_virusprotein","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:03","title":"Végre megfejtették, a koronavírus hogyan veszi át az irányítást a megfertőzött sejt fölött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 284 ezer új esetet regisztráltak. A gyógyultak száma átlépte a 20 milliót.","id":"20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838692c-e5ce-4484-b5a3-a4ce87a0ae97","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_30_millio_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:29","title":"Közelít a 30 millióhoz a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István egy másik cégén keresztült szerzett irányítást a Gemil Pharma Zrt.-ben.","shortLead":"Száraz István egy másik cégén keresztült szerzett irányítást a Gemil Pharma Zrt.-ben.","id":"20200915_origo_szaraz_istvan_gyogyszergyartas_gemil_pharma_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4567094a-b569-4c29-bc0c-36a97042ff11","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_origo_szaraz_istvan_gyogyszergyartas_gemil_pharma_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:35","title":"Az Origo volt tulajdonosa most a gyógyszergyártásban próbál szerencsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","shortLead":"A tárgy a gyár területén alkalmazott legújabb technológiákat ismerteti meg.","id":"20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cd29-bcda-4fec-955e-804517d1dfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593437cc-6301-48b5-9c81-c64a3ff8228c","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_MercedesBenz_Made_in_Kecskemet_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:12","title":"\"Mercedes-Benz Made in Kecskemét\" néven új tantárgy indult a kecskeméti egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemzetek már meglévő kontaktkövető alkalmazását egy nagy rendszerbe gyúrná össze az Európai Bizottság, hogy külföldön is lássák a polgárok, ha egy fertőzött emberrel kerülnek kapcsolatba.","shortLead":"A nemzetek már meglévő kontaktkövető alkalmazását egy nagy rendszerbe gyúrná össze az Európai Bizottság, hogy külföldön...","id":"20200917_koronavirus_jarvany_europai_unio_kontaktkovetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49956c23-e846-47b0-bb58-d61b31c7829c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_koronavirus_jarvany_europai_unio_kontaktkovetes","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:03","title":"Már tesztelik az EU-szintű kontaktkövetést, hogy lassítsák a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem volt ilyen tiszta az USA levegője. A BBC kielemezte a beszédét.","shortLead":"Kaliforniában mondott beszédet az amerikai elnök, amiben többek közt lehűlést jósol, de azt is állítja, negyven éve nem...","id":"20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf69ae-8b65-4655-94b0-815fa0383e92","keywords":null,"link":"/zhvg/20200916_trump_kaliforina_erdotuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:07","title":"Mi igaz és mi hamis Trump öt nagy környezetvédelmi kijelentéséből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon hogy került oda?","shortLead":"Vajon hogy került oda?","id":"20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c950d4-4b7c-4731-93ed-bc3dc5ebbda1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:42","title":"Fejjel lefelé ereszcsatornába szorult macskát mentettek a kiskőrösi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]