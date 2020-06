Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pest megyében veszítették el legtöbben az állásukat.","shortLead":"Pest megyében veszítették el legtöbben az állásukat.","id":"20200607_Negyszazezernel_tobb_munkanelkuli_van_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3444e3f9-b664-42db-aa4f-056548755118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Negyszazezernel_tobb_munkanelkuli_van_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 07. 15:50","title":"Négyszázezernél több munkanélküli van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f8ceea-0a82-49e6-a8ff-869c2dc1ff7c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Előre nem látható többletfeladatok és a járvány miatt a Honvédség a vártnál hamarabb felélte a kormánygépként is funkcionáló Airbus szállítógépek üzemeltetési keretszerződését. Gyorsított tárgyalásos eljárást írtak ki az új szerződés megkötésére.","shortLead":"Előre nem látható többletfeladatok és a járvány miatt a Honvédség a vártnál hamarabb felélte a kormánygépként is...","id":"20200609_nemkormanygep_kormanygep_uzemelteto_beszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6f8ceea-0a82-49e6-a8ff-869c2dc1ff7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265c33d9-7078-4806-a7f4-90da9f0a9957","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_nemkormanygep_kormanygep_uzemelteto_beszerzes","timestamp":"2020. június. 09. 11:09","title":"Túlhajtották a \"nem kormánygépeket\", gyorsan új üzemeltető kell 14 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ebcd4c-4e32-419d-b266-b45104c0041e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tenyérnyi, másfél kilós fémdarab előbb a szemből érkező kocsira esett, arról lepattant, majd egy házaspár autójának szélvédőjében állt meg.","shortLead":"A tenyérnyi, másfél kilós fémdarab előbb a szemből érkező kocsira esett, arról lepattant, majd egy házaspár autójának...","id":"20200607_leszakadt_femdarab_kis_hijan_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ebcd4c-4e32-419d-b266-b45104c0041e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7551c5-38d0-4f55-b424-6a852a982fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_leszakadt_femdarab_kis_hijan_baleset","timestamp":"2020. június. 07. 19:45","title":"Teherautóról leszakadó fémdarab talált el két autót, kevésen múlt a tragédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány halálos áldozatainak száma 550-re emelkedett.","shortLead":"A járvány halálos áldozatainak száma 550-re emelkedett.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe66c07-3b83-42e4-b542-443b482beac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. június. 09. 08:42","title":"Csupán három új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körülbelül 52 milliárd forintot ér a banánok között Rotterdamban lefoglalt csempészáru, a címzett egy magyar cég volt.","shortLead":"Körülbelül 52 milliárd forintot ér a banánok között Rotterdamban lefoglalt csempészáru, a címzett egy magyar cég volt.","id":"20200607_ket_tonna_kokain_magyarorszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa298e73-3a02-430e-b9e3-5c0f2e1432cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_ket_tonna_kokain_magyarorszagra","timestamp":"2020. június. 07. 15:36","title":"52 milliárd forint értékű, Magyarországra szánt kokaint fogtak egy banánszállítmányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat.","shortLead":"A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak tanodák. Ahol nincsenek, ennél is rosszabb lehet a helyzet. A távoktatás sikerességéhez nemcsak az eszközök hiányoznak, de a diákoknak sem tere, sem módszertana nincs az önálló tanulásra, szüleik pedig nem tudnak nekik hatékonyan segíteni – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak...","id":"20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e99ed-610b-4828-b79b-3f10192ec3ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","timestamp":"2020. június. 08. 11:46","title":"Alig néhány iskola segítette eszközökkel a hátrányos helyzetű diákok távoktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]