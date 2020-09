Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","shortLead":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","id":"20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413395a7-db38-4fad-a9bf-8bd5e16fb024","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:34","title":"Üzemeltetőt keres a BKK a Bubinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült játékokat nem fogja tudni futtatni a PS5.","shortLead":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült...","id":"20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31952643-9319-4875-95ab-1ccb48f4fc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:08","title":"Nem minden régi játék fut majd el a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szendrő, Vatta, Izsák, Ráckeve, Kalocsa, Hajdúnánás, Pusztaföldvár és Hetvehely szavazói készülhetnek a voksolásra vasárnap.","shortLead":"Szendrő, Vatta, Izsák, Ráckeve, Kalocsa, Hajdúnánás, Pusztaföldvár és Hetvehely szavazói készülhetnek a voksolásra...","id":"20200917_idokozi_valasztasok_Szendro_Vatta_Izsak_Rackeve_Kalocsa_Hajdunanas_Pusztafoldvar_es_Hetvehely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca802e7-1099-4f93-b7ac-66106c214cf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_idokozi_valasztasok_Szendro_Vatta_Izsak_Rackeve_Kalocsa_Hajdunanas_Pusztafoldvar_es_Hetvehely","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:11","title":"A szavazás előtt elhunyt a polgármesterjelölt, de nem lépett vissza kihívója - hét helyen lesz időközi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit tegyen, ha egy osztálytársról kiderült, hogy fertőzött? Ezt beszéltük végig Póta Györggyel, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökével, aki a tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező gyerekeket nem tartaná otthon. ","shortLead":"Minden köhécselős, orrfolyós gyerek maradjon otthon? Hogyan ismerheti fel a szülő, hogy koronavírusos a gyereke? Mit...","id":"20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca2fe11-42cc-4c5f-ac11-32d58392221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822625d8-f982-4fef-bb56-907b656ebe80","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_Hazi_gyermekorvos_koronavirus_maszk_iskola","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:30","title":"Házi gyermekorvos: Kötelező maszkviseléssel az enyhe tünetekkel rendelkező, akár koronavírusos gyerekek is járhatnának iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók rájöttek, hogyan veszi át az irányítást a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus a megfertőzött sejt fölött.","shortLead":"Svájci kutatók rájöttek, hogyan veszi át az irányítást a SARS-CoV-2 nevű új koronavírus a megfertőzött sejt fölött.","id":"20200917_koronavirus_megfertozott_sejt_iranyitas_nsp1_virusprotein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02217a77-b984-4d16-9afa-739cd0bae19f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_koronavirus_megfertozott_sejt_iranyitas_nsp1_virusprotein","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:03","title":"Végre megfejtették, a koronavírus hogyan veszi át az irányítást a megfertőzött sejt fölött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet a környezeti szempontokra fittyet hányó pénzembereknek. Nekik is üzent Orbán Viktor az augusztus 7-én aláírt kormányrendelettel.","shortLead":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet...","id":"202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4565697d-670e-4778-afb4-449b40274aa1","keywords":null,"link":"/360/202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:00","title":"Lázadnak a balatoni falvak, de bizonyos befektetőkkel szemben védtelenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","shortLead":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","id":"20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551553c-d331-49d3-ab71-323996f7463b","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:27","title":"A rendőröket is meglepte, milyen horrorkaravánt fogtak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","shortLead":"Kutatók egy csoportja egy szabadon hozzáférhető atlasszal előzné meg egy következő világjárvány kitörését.","id":"20200917_virus_zoonozis_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b05385b-f2c2-453f-878b-fee45c50616a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200917_virus_zoonozis_kutatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:07","title":"Modellezték tudósok, hogyan terjednek a vírusok állatról emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]