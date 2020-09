Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A minimum elvárás a százszázalékos teljesítmény – ezzel a hozzáállással kell minden alkalommal a balettrúdhoz állniuk a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékeinek. A Szép, zárt világ című könyvön keresztül olyan életutakat ismerhetünk meg, amelyekbe nem nehéz valamiféle rendkívüliséget belelátni.

\r

Mégis miért teszik ezt magukkal a balett-táncosok? A Klubrádiót a kormány ítélte halálra, és csak a megváltozott médiafogyasztási szokások menthetik meg. A rádió szerkesztőjének véleménycikke. Selmeci János: Klubrádió - hadd szóljon! Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért várhatóan be fog avatkozni. Újra 360 fölött a forint, Matolcsyék közbeléphetnek A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?

A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem magánszemélyek esetében 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt állapítottak meg.

Berki Krisztián és Hajdú Péter volt cége is rajta van a NAV adóslistáján