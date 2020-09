Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0850ba4-dc17-4684-a9e4-e16cc17d967b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új belépőszintű modellt nem meglepő módon 3 hengeres benzinmotor mozgatja.","shortLead":"Az új belépőszintű modellt nem meglepő módon 3 hengeres benzinmotor mozgatja.","id":"20200916_6_millio_forint_ala_szelidult_az_uj_vw_golf_hazai_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0850ba4-dc17-4684-a9e4-e16cc17d967b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118da031-1302-4587-a1be-1135c82082f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_6_millio_forint_ala_szelidult_az_uj_vw_golf_hazai_ara","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:41","title":"6 millió forint alá szelídült az új VW Golf hazai ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már csak néhány hónap volt az olimpiáig, amikor a koronavírus-járvány szépen keresztülhúzta az élsportolók számításait. Ami viszont nagyon rosszkor jött Hosszú Katinkának, az valószínűleg jót tesz a róla készülő filmnek. Az eddigi legdrágább magyar dokumentumfilmnek nagyjából a felét forgatták le, de már most nagy a felhajtás körülötte: EXKLUZÍV vetítést rendeztek a Katinka című film – kapaszkodjunk meg – alig kétperces előzetesének. ","shortLead":"Már csak néhány hónap volt az olimpiáig, amikor a koronavírus-járvány szépen keresztülhúzta az élsportolók számításait...","id":"20200917_Hosszu_Katinka_eletet_teljesen_felforgatta_a_Covid_de_legalabb_megtanult_ablakot_mosni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b10f7-193c-4e57-9e48-9e51dfacba0e","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Hosszu_Katinka_eletet_teljesen_felforgatta_a_Covid_de_legalabb_megtanult_ablakot_mosni","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:32","title":"Hosszú Katinka életét teljesen felforgatta a Covid, de legalább megtanult ablakot mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","shortLead":"Nem csak a szívet és a tüdőt támadja meg a vírus.","id":"20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0797eeae-47ad-4ae8-9c36-91b5c83ce84b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_A_betegek_kozel_felenel_sulyos_szovodmenyeket_hagyhat_hatra_a_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:05","title":"Szlávik: Majdnem minden második betegnél szövődményeket hagy hátra a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több egyetem kutatói terjesztették fel a megmérgezett orosz ellenzéki politikust a rangos elismerésre.","shortLead":"Több egyetem kutatói terjesztették fel a megmérgezett orosz ellenzéki politikust a rangos elismerésre.","id":"20200917_Nobel_bekedijra_jeloltek_Navalnijt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31bd220-e287-4fea-98f9-fa83d144cde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779b627d-7c57-49c9-bba3-8ac8a4d921d6","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_Nobel_bekedijra_jeloltek_Navalnijt","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:51","title":"Nobel-békedíjra jelölték Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","shortLead":"Összességében jól sikerült, látványos autó a Foton General, csak kár, hogy más már megcsinálta pont ugyanezt korábban. ","id":"20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fe69c80-25d1-4e23-873b-ef49619648d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947764fe-db21-4538-b7c4-5fb628a3b6dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200916_Piacra_dobtak_a_legnepszerubb_amerikai_auto_kinai_koppintasat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:24","title":"Piacra dobják a legnépszerűbb amerikai autó kínai koppintását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért várhatóan be fog avatkozni.","shortLead":"A régiós devizáktól elszakadva gyengült a forint. Az amúgy is magas infláció mellett ez nem jó, a jegybank ezért...","id":"20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3a0743-9abf-448e-afa4-1e89a54ea43d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_gyengul_a_forint_matolcsyek_kozbelephetnek","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:27","title":"Újra 360 fölött a forint, Matolcsyék közbeléphetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d305bcc4-1d45-4d6a-b067-51bcd4f28bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most az a kérdés, hogy a magyar ”kurzarbeit” lezárulása, a járvány új erőre kapása és a külföldi kereslet alakulása milyen hatással lesz a foglalkoztatásra. ","shortLead":"Most az a kérdés, hogy a magyar ”kurzarbeit” lezárulása, a járvány új erőre kapása és a külföldi kereslet alakulása...","id":"20200916_Megrekedt_a_foglalkoztatottsag_augusztusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d305bcc4-1d45-4d6a-b067-51bcd4f28bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb90d1c-7588-493a-af53-6545601bdbc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Megrekedt_a_foglalkoztatottsag_augusztusban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:43","title":"Megrekedt a foglalkoztatottság augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techvilág egyelőre a napokban elindított Surface Duóval van elfoglalva, de azért nem szabad elfeledkezni a Microsoft másik ígéretes eszközéről, a Surface Neóról sem. Ez a készülék, amint egy interjúból kiderült, késik ugyan, de nem függesztették fel a gyártását.","shortLead":"A techvilág egyelőre a napokban elindított Surface Duóval van elfoglalva, de azért nem szabad elfeledkezni a Microsoft...","id":"20200916_panos_panay_microsoft_surface_neo_megjelenes_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439f03b9-5c66-4963-aa63-ad12e8b4f831","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_panos_panay_microsoft_surface_neo_megjelenes_2022","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:43","title":"Microsoft-vezér: Meg fog jelenni a különleges PC, csak később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]