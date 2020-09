Minden járványügyi eseményt egyedileg vizsgálnak meg a területileg illetékes hatóságok, és ezek alapján egyedi szakmai döntéseket hoznak. Ez indokolt is, hiszen minden épület adottságai mások, eltérhetnek az intézményekben a maszkviselési gyakorlatok, amelyek az intézkedést befolyásolják - állítja az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a hvg.hu megkeresésére.

A minisztériumot, pontosabban az Oktatási Hivatalt azután kerestük meg, hogy a híradásokból és a hvg.hu saját információiból úgy tűnt, meglehetősen következetlen, ahogy a koronavírus-fertőzéses eseteket kezelik az egyes oktatási intézményekben. Korábban azt írtuk, hogy míg egyes intézményekben már egy pozitív vírustesztet produkáló tanár vagy diák megjelenése nyomán is hazaküldtek osztályokat, másutt több igazolt fertőzött észlelése után sem lehetett tudni érdemi intézkedésekről.

A hvg.hu az Oktatási Hivatalon kívül az illetékes tankerületet is megkereste az ügyben, a válaszok alapján úgy tűnik, hogy megtörténnek az intézkedések, csak idő kell hozzájuk. A kedd reggel megjelent cikkünkben példaként hozott egyik iskolában, ahol múlt hét közepén már tudtak arról, hogy tíz igazolt fertőzött van különböző osztályokban, például most kedden rendelték el a digitális tanrend bevezetését. Annak a miskolci iskolának az esete is arra utal, hogy a döntéshez idő kell, amelyik hétfőn honlapján tett közzé felhívást, miután hiába jelentették le tanáraik pozitív teszteredményét, napokig nem történt előrelépés az ügyben. A hvg.hu-nak korábban a Lauder Javne közösségi iskola igazgatója is arról beszélt, hogy hiába jelentették be időben az intézményük pozitív fertőzöttjeit, nem került ki a piros cédula az ajtajukra.

A kérdésben dönteni hivatott hivatalok viszont biztos, hogy időben megkapják az iskolai fertőzésekről szóló adatokat, hiszen az intézmények minden reggel lejelentik feléjük, hogy hány és milyen gyanús esetről, lázas betegről, hány önkéntes vagy hatósági karanténban lévő diákról, tanárról, hozzátartozótól tudnak, illetve hány diák, tanár, hozzátartozó esetében volt pozitív teszteredmény, valamint, hogy ki vár még teszteredményre. Erről egy fővárosi gimnázium igazgatója is beszélt a hvg.hu-nak háttérben, illetve egy olvasónktól is megkaptuk egy fertőzés által érintett iskola által a szülőknek küldött tájékoztató levelet, amiben szó van erről is.

Az Emmitől kapott válasz alapján a közoktatási intézményeket érintő intézkedések “a járási hivatalok népegészségügyi osztályain születnek – minden esetben az Országos Tisztifőorvos által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően, és ezek a kontaktkutatás eredményei révén egyediek és eltérőek lehetnek".

Címlapi képünk illusztráció.