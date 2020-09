Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","shortLead":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","id":"20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26026f7-22ce-4c38-80e8-f2dcc5724f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"Emmi: 13 óvoda és egy iskola van zárva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05b6e27-97b3-4d56-9259-7f5c624d94de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordáron kelhet el egy októberi árverésen a világ egyik legnagyobb és legteljesebb Tyrannosaurus rex-csontváza, amelyet egy amatőr paleontológus talált 1987-ben az amerikai Dél-Dakota államban, Buffalo közelében – jelentette be az eladást szervező Christie's aukciósház.","shortLead":"Rekordáron kelhet el egy októberi árverésen a világ egyik legnagyobb és legteljesebb Tyrannosaurus rex-csontváza...","id":"20200918_stan_a_vilag_egyik_legnagyobb_es_legteljesebb_trex_csontvaza_aukcio_christies","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a05b6e27-97b3-4d56-9259-7f5c624d94de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a5fe90-f2ef-4ee5-b412-00bd7cbb0a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_stan_a_vilag_egyik_legnagyobb_es_legteljesebb_trex_csontvaza_aukcio_christies","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:03","title":"2 milliárd forintért kelhet el a világ egyik legnagyobb és legteljesebb T-rex-csontváza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9db7e72-db06-48f9-adfa-b8f91e0f66bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Menedékkérők ezrei töltötték a szabad ég alatt a napjaikat azóta, hogy szeptember elején szinte teljesen megsemmisült Moria.","shortLead":"Menedékkérők ezrei töltötték a szabad ég alatt a napjaikat azóta, hogy szeptember elején szinte teljesen megsemmisült...","id":"20200917_leegett_gorog_menekulttabor_leszbosz_moria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9db7e72-db06-48f9-adfa-b8f91e0f66bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b0bec4-bcf1-4228-8938-a0fbb0c52e09","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_leegett_gorog_menekulttabor_leszbosz_moria","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:32","title":"Új helyre költöztetik a leégett leszboszi menekülttábor lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó kategória szárnyal. ","shortLead":"Statisztikák szerint behozta a koronavírus miatti leállást a használtautó-piac, ahol most egyértelműen az olcsó...","id":"20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2576f03b-a74a-44c5-92c2-688b6e0bc77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26e37d-09d4-4417-ae6f-c8456e811c26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Bepotolta_a_koronavirus_miatti_leallast_a_hasznaltautopiac","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:05","title":"BKV-bérlet helyett olcsó használt autót vesznek most sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11534b8a-2f41-4777-aed1-c829b1891ac0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő megtekintette a képviselőit.","shortLead":"A kormányfő megtekintette a képviselőit.","id":"20200916_Orban_FideszKDNP_frakcioules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11534b8a-2f41-4777-aed1-c829b1891ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a45316-4922-4578-96e5-17933e9e07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_FideszKDNP_frakcioules","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:41","title":"Orbán seregszemlét tartott a frakciói felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","shortLead":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","id":"20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0677d505-5775-4f3f-972b-8cdec968feaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:10","title":"Ma reggeltől 15 ezer forintja bánhatja, ha nem visel maszkot Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a volt jobbikos EP-képviselő diplomáciai fedésben hírszerző tevékenységet folytató oroszokkal tartott fenn kapcsolatot.","shortLead":"Az ügyészség szerint a volt jobbikos EP-képviselő diplomáciai fedésben hírszerző tevékenységet folytató oroszokkal...","id":"20200916_kovacs_bela_kemkedes_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd557f1-ff7b-4784-902e-8173e57db103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88098ffa-e822-46d2-9f7d-2c012ffaea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_kovacs_bela_kemkedes_targyalas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:21","title":"Hét év fegyházat kért az ügyész KGBélára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nikolov góljával verték a Hibernianst.","shortLead":"Nikolov góljával verték a Hibernianst.","id":"20200917_fehervar_malta_hibernians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845fb46f-4220-4652-a50f-ce5923b56fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43ac4f6-37eb-4517-8274-ab03638bfcff","keywords":null,"link":"/sport/20200917_fehervar_malta_hibernians","timestamp":"2020. szeptember. 17. 21:05","title":"Nehezen, de továbbjutott a Fehérvár Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]