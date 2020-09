Szimbolikus tétje van az október 11-i időközi országgyűlési választásnak Borsodban: egy esetleges ellenzéki győzelemmel papíron véget érne a Fidesz kétharmada. Azért csak papíron, mert az eddig gyakorlat alapján a német nemzetiségi képviselővel még így is biztosítható a szükséges parlamenti arány, arról már nem is beszélve, hogy olykor a Mi Hazánk független képviselői is együtt szavaznak a kormánypártokkal.

Ettől függetlenül üzenetértékkel mindenképp bírna a matematikai többség elvesztése, és valószínűleg az ellenzék is lendületbe jönne, sikert érne el. Az ellenzék ugyanis egyszerre jelentette be, hogy a jobbikos Bíró Lászlót indítják a választáson, és azt, hogy 2022-ben mindenhol közös jelölt mögé állnak be.

Ilyen értelemben is tekinthetjük szimbolikusnak a választást - noha a modellt már korábban, a dunaújvárosi időközi választáson is alkalmazták, nem beszélve az önkormányzati választási összefogásokra -, olyan értelemben viszont még inkább, hogy

a közös nevező végül egy, a korábbi rasszista és antiszemita kijelentései miatt országosan alig vállalható, helyi alkukból kiemelkedő ember lett.

Az alku alapja az lehetett, hogy Bíró 2018-ban 31 százalékot szerzett, így a legerősebb ellenzékiként kapott ki, csakhogy a jelöltté válása után nyilvánosságra került, hogy a magát néppártosnak és középen állónak hirdető Jobbik tagjaként judapestezett és a tarcali wellness-szállodák külföldi zsidó vendégeivel kapcsolatban tetűcsúzdásokat emlegetett egy Facebook-kommentben.

A kormányoldali média hetek óta foglalkozik Bíró vélt vagy valós ügyeivel és folyamatosan a baloldali pártok orra alá dörgöli, kivel is álltak össze. Kocsi Máté Fidesz-frakcióvezető is magasra tette a lécet: azt mondta, ha nyer, ha veszít, Bíró a hiteltelensége miatt bukásra van ítélve.

Annak is van egy bája, hogy a baloldali budapesti pártközpontok mentegetnek egy teljesen nyilvánvalóan nettó nácit. Sok mindent gondoltam a baloldal jövőjéről, de azt nem, hogy ez a pillanat eljön

- mondta.

Legutóbb Gyurcsány Ferenc DK-elnök magyarázkodott emiatt. a Spirit FM Harcosok klubja című műsorában azt mondta, Bíró indulása

nagyon súlyos és morális politikai dilemmát jelent, a szövegei pedig elfogadhatatlanok, az ezzel kapcsolatos kérdésre nem tudnak nem vitatható válaszokat adni.

Azzal érvelt, ma sokkal inkább a Fidesz, mint a Jobbik a szélsőjobboldali párt Magyarországon, a Jobbikot pedig még sokáig kísérteni fogják vezetőinek elfogadhatatlan mondatai, és az ellenzéknek lesznek még ilyen bajai a Jobbikkal. Szerinte el lehet fogadni tisztességesnek a Jobbik törekvését arra, hogy jobbközép párttá váljon, persze ebben 100 százalékig nem lehetnek biztosak, a párt múltja messzire nyúló árnyék.

Visszafelé is feszengés van

"Elég humoros helyzet állt volna elő öt éve, ha valaki azt mondja nekem, a DK logója szerepel a nevem mellett, de az nem lett volna olyan humoros, ha ismerem az elmúlt öt év többi történést is, ami idáig vezetett" - mondta a hvg.hu-nak Bíró László, akivel Tiszaújvárosban, kopogtatás és aláírások gyűjtése közben beszéltünk pár napja. Ha már logó: saját pártjának logója nem, csak a többi ellenzéki párté szerepelhet a neve mellett, mert a Nemzeti Választási Bizottság augusztusban jelölőszervezetként visszautasította a Jobbik nyilvántartásba vételét egy formai hiba miatt (a bíróságon még nem vezették át a korábbi tisztújításon megválasztott vezetők nevét).

Bíró a kommentjei miatt korábban elnézést kért, most pedig munkatársunknak azt magyarázta,

talán pont ez a judapestes kijelentésem mutatta meg a Fidesz legfőbb fegyverét, a gyűlöletet.

Bíró azzal mentegette magát, hogy a 2018-as választás után sajnos ő is annak a gyűlöletnek a mocsarában fetrengett meg apátiával keverve, amiért "őszinte szívvel" kért bocsánatot.

Azt mondja, azért nehéz ellenfél Koncz Zsófia (a motorbalesetben elhunyt néhai képviselő, Koncz Ferenc lánya), mert érzése szerint nem is vele verseng, biztos benne, hogy nem Koncz alkalmazza a "gyomorforgató kampánystratégiát." Bíró szerint folyamatosan hazugságokat terjesztenek róla (például, hogy nem fizette volna ki az alkalmazottait vagy puskával fenyegetőzött volna), miközben az őt ismerők tudják, hogy azok nem igazak. "Teljesen mindegy, kit állított volna ki a Fidesz, a mocskolásom nem marad el."

Ottjártunkig Bíró nem is találkozott ellenfelével, emlékei szerint legutóbb 2010-ben láthatták egymást egy megyei közgyűlésen, ahová Koncz az édesapját kísérte el.

Miért pont az elhunyt képviselő lánya?

Bár lehetne arra gondolni, hogy a Fidesz káderhiány miatt, az egyszerűség kedvéért jelölte az elhunyt képviselő lányát a körzetben, a HVG feltárta, ennél sokkal mélyebb az összefüggés. Koncz Ferenc ugyanis a kétezres évek elején segített elsimítani azt a tokaj-hegyaljai cégügyet, amelyben kis híján ráégett a korrupció vádja a kormányfőre, amiért a miniszterelnök a család lekötelezettje, de Mészáros Lőrincnek is érdeke, hogy a Koncz családnál maradjon a parlamenti mandátum. Konczné Kondás Tünde ugyanis benne van abban a négy emberben, aki a Mészáros-birodalom egyik legfontosabb cégét, a Talentis Groupot képviselheti.

Koncz Zsófia nem újonc a politikában: egyike volt a helyi Fidelitas alapítóinak, de a 2015-ben azzal lett ismert, hogy az ő fejéből pattant ki a mindössze pár órát ért Provokátorfigyelő, ahol a kormánypárti ünnepségek elrontóit lehetett volna feljelenteni. Koncz 2017 óta Magyarország washingtoni nagykövetségén dolgozott, saját bevallása szerint például Donald Trump és Orbán Viktor találkozójának előkészítésében is részt véve.

A Fidesz gőzerővel építi fel Konczot: rövid időn belül Szijjártó Péter és Varga Mihály oldalán is feltűnt a szikszói Hell-gyárban. Szijjártó a szokásos bejelentő turnéjának részeként üveggyapot-gyár építését is bejelentette Szerencsre, kiemelve, hogy “Zsófi és Zsófi édesapja is sokat dolgoztak azon, hogy ide jöjjön a beruházás”. Ez főleg azért érdekes, mert Koncznak még a neve is csak nemrég tűnt el a washingtoni nagykövetség dolgozóinak listájáról, ami felveti a kérdést, hogy dolgozhatott borsodi beruházások elősegítésén.

A riport előtt többször, több fórumon próbáltunk - sikertelenül - interjút kérni a fideszes jelölttől, majd meglepetésünkre a Fidesz régi logóval díszített szerencsi székháza előtt belebotlottunk. Saját bevallása szerint nem nézi az üzeneteit a kampány alatt, ezért nem tudtuk elérni, de "egyéb teendőire" hivatkozva a véletlen találkozáskor sem volt túl közlékeny. "Itt egy nagyon szép munka indult el az elmúlt időszakban, épülnek-szépülnek a településeink, ezt szeretném folytatni, ezt a szellemiséget és hagyatékot" - válaszolta arra a kérdésre, hogy mi az édesapja sokat hangoztatott öröksége, amit szeretne folytatni. Még egy fél mondatot hozzátett, hogy amúgy is tervben volt, hogy hazaköltözik politizálni Amerikából, aztán mennie kellett.

Fidesz, újratöltve

A fideszes jelölt tehát a már bevált "folytatjukkal" kampányol, az ellenzék a kétharmad lebontására helyezi a hangsúlyt, bár azért Bíró próbálkozik helyi témákkal is. "A fő programom, hogy megismerem a Fidesz 2018-as ígéreteit, és ezeket tartalommal is megtöltöm." Összességében olyan választókerületet akar, ahol nincsenek vezetékes víz nélküli települések és vannak rendes utak, no meg munka.

Nincs egyszerű dolga, többekkel beszélgetve úgy tűnt, az embereket inkább a nagypolitika foglalkoztatja: kopogtatás közben egy asszony Orbánt szídta Bírónak, de beszéltünk olyannal is, aki úgy érzékelte, velük, ellenzékiekkel Karácsony Gergely főpolgármester foglalkozik a legtöbbet. Tiszaújváros egykori SZDSZ-es polgármestere, Farkas Zoltán lesújtó véleménnyel van mindkét jelöltről, úgy látja, az ellenzéknél az érdek felülír mindent, de a Fidesznek is fontos a körzet.

Szerintem most kincs itt lenni, hiszen van egy csomó beruházás. Koncznál szerintem leosztott lapok vannak, de ha az ellenzék nyer, ott elindul a marakodás. De sehol sem látom, hogy témákban gondolkodnának

- sommázza véleményét a volt polgármester.

Kéznél a segítség

A 2018-as választási eredmények alapján szoros lehet az október 11-i voksolás: Koncz Ferenc 49 százalékkal nyert (úgy, hogy a körzetben korábban az azóta börtönben ülő Mengyi Roland volt a fideszes képviselő), Bíró 31,6 százalékot kapott úgy, hogy az MSZP-s Pap Zsolt is elvitt 15-öt, az LMP-s Tarnai Gábor pedig 2,2-t.

Az ellenzékre leadott szavazatokat összeadva akár még győzni is lehetne, de a baloldal Jobbikra való átszavazási hajlandósága és Koncz Zsófia imidzsének felépítése mellett van még egy, az állást befolyásoló tényező is: a kis indulók.

Újra feltűnt a színen például a 2018-ban 122 szavazatot kapott Sóváriné Bukta Erika, aki a kérdéses létezésű Demokrata Pártot képviseli, és függetlenként indul Váradi Gábor, a miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője is. Ha ők nem is tűnnek sok százalék elmozdítására alkalmas jelöltnek, Tóth Ádám simán lehet az. A függetlenként regisztrált politikus indulása tulajdonképpen a Szanyi Tibor féle ISZOMM párt debütálásának is tekinthető, őt támogatja a Magyar Szolidaritás Mozgalom is.

Tóth korábban minden ellenzéki pártnak írt, kérve támogatásukat, de csak az ISZOMM reagált. A Szolidaritás vezetője, Székely Sándor azt mondja, előválasztást kellett volna tartani, és miután Tóth adta le elsőként az aláírásokat, nem ő indult a közös ellenzéki jelöltre, hanem fordítva.

Székely úgy látja, sem a Fidesz, sem az ellenzék sikere nem rajtuk áll vagy bukik: a részvétel ugyanis a téten és a választékon múlik, és ha csak Bíró indulna, sok ellenzéki otthon maradna. A politikus úgy véli,