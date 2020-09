Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","shortLead":"Kovács Kristóf még csak 16 esztendős, de már most rendeleteket olvas. Jogásznak készül. ","id":"20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a4ce8c-0063-48a2-bcca-87e1a89a8cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40cca08-a400-4122-aee2-851b45954a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_kecskemet_kozgyules_16_eves_diak_kovacs_kristof_momentum_tizenx_onkormanyzati_torveny","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:55","title":"Egy 16 éves diák segített a kecskeméti közgyűlésnek, mert nem ismerték az önkormányzati törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5288da-42c4-4da0-8e1b-ff091e35eb9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mostantól heti egyszer jön majd onnan egy teherszállító gép.","shortLead":"Mostantól heti egyszer jön majd onnan egy teherszállító gép.","id":"20200918_legi_teherszallitas_sencsen_kina_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5288da-42c4-4da0-8e1b-ff091e35eb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2d4d71-a2ce-4d92-82d3-d15a36ed2008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_legi_teherszallitas_sencsen_kina_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 18. 21:30","title":"Elindult a légi teherszállítás Sencsen és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","shortLead":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

\r

\r

","id":"20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4fc54-4dd9-4f8d-85eb-7c9752e2f28c","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Tobb_helyen_az_iskolaorok_lettek_a_maszkfelelosok_portasok","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:22","title":"Több helyen az iskolaőrök lettek a maszkfelelősök, portások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra.","shortLead":"Kevesebb mint 2 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra.","id":"20200918_europaba_jon_a_vilag_legjobban_gyorsulo_hiperautoja_aspark_owl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039c6ab6-a85d-4223-9b58-bda6001a1373","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_europaba_jon_a_vilag_legjobban_gyorsulo_hiperautoja_aspark_owl","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:01","title":"Európába jön a világ legjobban gyorsuló hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában közel kétszer annyiszor vesznek mintát, Szerbiában és Ausztriában még többször.","shortLead":"Romániában közel kétszer annyiszor vesznek mintát, Szerbiában és Ausztriában még többször.","id":"20200918_Magyarorszag_az_europai_tesztelesi_rangsor_legvegen_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c35ddb6-dddd-4fd0-9072-372ed434d4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224138ed-563e-4422-96e9-66da251e55ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Magyarorszag_az_europai_tesztelesi_rangsor_legvegen_van","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:51","title":"Magyarország az európai tesztelési rangsor legvégén van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f4c221-dee0-40b1-8c5f-a11dd413f9c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vadonatúj Fordok és Lincolnok voltak a vagonokban.","shortLead":"Vadonatúj Fordok és Lincolnok voltak a vagonokban.","id":"20200920_Vadonatuj_autok_letarolt_vonatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66f4c221-dee0-40b1-8c5f-a11dd413f9c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b50c61-c5ec-45cd-9410-18f1b9a611f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200920_Vadonatuj_autok_letarolt_vonatban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:27","title":"Tucatnyi vadonatúj autót tett tönkre egy túl alacsony vasúti átjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","shortLead":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","id":"20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720c4dfd-fd83-45a4-9074-b52358346f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:58","title":"Megölte és kútba dobta lakótársát egy férfi Miskolcon, 15 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét játékos koronavírustesztje lett pozitív.","shortLead":"Hét játékos koronavírustesztje lett pozitív.","id":"20200918_pvsk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334084ed-ea4f-4a24-b22d-012f8ae75d23","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_pvsk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:42","title":"A pécsi NB I.-es kosárlabdacsapat fele megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]