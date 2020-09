Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11063a16-b4a9-402e-9319-dce810fb93bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","shortLead":"A 36 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","id":"20200918_felgyujtotta_ferfi_rendorors_belarusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11063a16-b4a9-402e-9319-dce810fb93bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d840e0db-571e-405c-8707-be25390be7f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_felgyujtotta_ferfi_rendorors_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:20","title":"Felgyújtotta magát egy férfi egy rendőrőrs előtt Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült játékokat nem fogja tudni futtatni a PS5.","shortLead":"A PlayStation fejlesztéséért felelős vezető arról beszélt, hogy a PlayStation 4-esnél korábbi konzolokra készült...","id":"20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31952643-9319-4875-95ab-1ccb48f4fc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_sony_playstation_5_kompatibilitas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:08","title":"Nem minden régi játék fut majd el a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani egy szülőt a kardiológiai intézetben. ","shortLead":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani...","id":"20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b57a864-e7e6-45de-b5ee-3305b59ba019","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:07","title":"Maszk nélkül viharzott be a Kardiológiai Intézetbe, a biztonsági őrt is megütötte egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa, rendezője, Oliver Reese, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem iránti szolidaritásból vonta vissza társulatának jövő évre tervezett vendégjátékát a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválján.","shortLead":"A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa...","id":"202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744c3dbc-66b8-44f3-8acf-040a39f17da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eea6599-f463-495c-ac91-482d6155ad3e","keywords":null,"link":"/360/202038__oliver_reese_intendans__szferol_nyitottsagrol__tavolsagtartas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:15","title":"Oliver Reese: Az SZFE-ügyben egyértelmű volt számomra, kinek az oldalán állok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5de0f0-fc50-4a81-81f6-94c4911f3feb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter egy hónappal korábban vendégeskedett az egyik leggazdagabb magyar luxusjachtján.","shortLead":"A külügyminiszter egy hónappal korábban vendégeskedett az egyik leggazdagabb magyar luxusjachtján.","id":"20200918_dk_demokratikus_lendulet_jatekhajo_szijjarto_peter_jachtozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5de0f0-fc50-4a81-81f6-94c4911f3feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf0b76-0e69-45eb-8a4e-a2103dce8949","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_dk_demokratikus_lendulet_jatekhajo_szijjarto_peter_jachtozas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:15","title":"A DK ifjúsági szervezete játékhajót és helikoptert vitt Szijjártó Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása \"valószínűleg negatív hatással van a rovarvilágra\".","shortLead":"Egy új kutatás szerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása \"valószínűleg negatív hatással van a rovarvilágra\".","id":"20200918_rovarok_kutatas_mobiltelefon_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e113971-6de4-4820-ba0f-280ff5515c28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_rovarok_kutatas_mobiltelefon_sugarzas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:21","title":"A mobilok miatt is pusztulhatnak a rovarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

","shortLead":"Magyarország kifejezetten megengedő a bulik tekintetében.\r

","id":"20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef3d8947-3f80-4b08-888d-0bef78eddf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee10640d-497f-43eb-b652-ece3d57e3a17","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Angliaban_bezartak_a_virushelyzetre_atalakitott_koncerthelyszint_is","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:06","title":"Angliában bezárták a vírushelyzetre átalakított koncerthelyszínt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leggazdagabbak vagyona az elmúlt fél évben kiugróan nagy mértékben, 29 százalékkal emelkedett. ","shortLead":"A leggazdagabbak vagyona az elmúlt fél évben kiugróan nagy mértékben, 29 százalékkal emelkedett. ","id":"20200918_Amerika_milliardosai_csak_meg_gazdagabbak_lettek_a_koronavirusjarvany_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875dbffe-c53c-4a9d-ad2c-2e729796e7c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Amerika_milliardosai_csak_meg_gazdagabbak_lettek_a_koronavirusjarvany_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:31","title":"Amerika milliárdosai csak még gazdagabbak lettek a koronavírus-járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]