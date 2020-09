Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","shortLead":"Múlt héten esett be a 360-as euróárfolyam fölé a forint, azóta pedig nem tud kiszabadulni onnan.","id":"20200922_360_felett_ragadt_a_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bdbae-33e0-4ad9-8070-416ae64f132e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_360_felett_ragadt_a_forint","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:02","title":"363 felett ragadt a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","shortLead":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","id":"20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950452e5-b15f-4d62-8651-faf95efee410","keywords":null,"link":"/elet/20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:06","title":"Koronavírus: rosszabbodott az Edda zenészének állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns mintavételi pont valamelyikére, ha a jelentkező tünet- és panaszmentes - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára vasárnap.","shortLead":"Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns...","id":"20200920_Koronavirus_17_ambulans_mintaveteli_pontot_hoztak_letre_orszagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c2fd6b-e199-4b26-9d7d-b41b3acff5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_Koronavirus_17_ambulans_mintaveteli_pontot_hoztak_letre_orszagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:05","title":"Koronavírus: 17 ambuláns mintavételi pontot hoztak létre országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében tengeri csatában elsüllyedt Delmenhorst lehet.","shortLead":"A dán Viking Hajómúzeum szakértői szerint a dán partok közelében fekvő hajóroncs valószínűleg az 1644 októberében...","id":"20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d657c68-212f-4655-b832-9ac9a6561e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560eda43-1fae-40dc-9984-574de463b188","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_delmenhorst_hadihajo_roncsai_dania","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:03","title":"376 éven át nem tudták, hol van, most megtalálták az elsüllyedt hajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megkezdte a felkészülést a 2022-es választásra. ","id":"20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c80ea30-95a0-4658-aee1-b2edc5e78efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60f1c5f-2a46-4775-816b-da5519b060ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_dobrev_klara_magyar_kormany_2022_es_valasztas_lelegeztetogep_demokratikus_koalicio","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:33","title":"Dobrev Klára: Az a kormány, amely 16 ezer lélegeztetőgépet vásárolt mindenkinél drágábban, az nem egyszerűen pazarol, hanem valószínűleg lop is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","shortLead":"Kínában nem csak a koronavírus ellen lép fel kemény kézzel az államfő.","id":"20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f2f9a4-d24d-4f9c-836b-449c0c69507b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Tizennyolc_evet_kapott_az_a_kinai_oligarcha_aki_biralta_az_allamfot","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:25","title":"Tizennyolc évet kapott az a kínai oligarcha, aki bírálta az államfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem kísérletezgetésre használják majd az űrhajósok.","shortLead":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem...","id":"20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6f1dc5-70e6-4847-beef-487ae743ea84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:03","title":"A Nemzetközi Űrállomáson készítenek reklámfilmet egy bőrápolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e1bce4-f5d4-4841-8505-58bdd36068a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt vendég szakította félbe a meccset. ","shortLead":"Nem várt vendég szakította félbe a meccset. ","id":"20200921_Brazil_valogatott_szunet_papagaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e1bce4-f5d4-4841-8505-58bdd36068a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e272619-b120-4a08-a0f3-6ceab848036b","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Brazil_valogatott_szunet_papagaj","timestamp":"2020. szeptember. 21. 14:38","title":"Leállt a brazil női válogatott edzése, miután egy papagáj szállt az egyik játékos fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]