Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte a Médiahatóság. A Klubrádiónak más a véleménye. A Médiahatóság szerint nem mérlegelhettek a Klubrádió ügyében. Amennyiben valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns mintavételi pont valamelyikére, ha a jelentkező tünet- és panaszmentes - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára vasárnap. Koronavírus: 17 ambuláns mintavételi pontot hoztak létre országszerte. A Virág Judit Galéria szerint évek óta nem fizettek ilyen sokat Munkácsy-képért. 90 millióért kelt el egy Munkácsy-festmény egy budapesti árverésen. A főpolgármester szerint az ország megváltoztatásához az ellenzéknek is meg kell változtatnia a politikáját. Karácsony: Az ország arra vár, hogy az ellenzék rendezze a sorait. Az olimpiák története egészen régre nyúlik vissza, és az ókori görögök óta tucatnyi új sportág lett olimpiai szám, ugyanúgy ahogy rengeteg került a feledés homályába. Tudta, hogy valaha olimpiai szám volt a kötélhúzás? Vagy a lovaspóló? És a görhoki? Miközben a tradicionális sportágak egyre jobban tűnnek el, számos új és menő sport került az olimpia érdeklődésének homlokterébe. A következő ötkarikás játékokon már hivatalos szám lesz többek között a baseball, a szörf, a karate és a gördeszkázás is, de komoly esélye lehet a magyar szabadalomnak, a teqballnak is arra, hogy egyszer bekerüljön. Gördeszkázás mint olimpiai sportág? - Mire számíthatunk még 2021-ben Tokióban? Károkról nem érkezett bejelentés. Újabb, kisebb földrengés rázta meg Horvátországot. Talán önnél van az egyik nyertes szelvény? 53 embernek volt négyese az ötös lottón, egyenként majdnem egymilliót nyertek. Angel Merkel "kiakadt" azon, hogy - úgy tűnik - Németország ismét egyedül vállal felelősséget menekültekért az EU-ban, a német belügyminiszter pedig hozzátette: ha nincs szolidaritás, újragondolhatják az uniós pénzügyi támogatások kérdését. Spiegel: Németország jelzi, ha nincs szolidaritás menekültügyben, elapadhatnak a támogatások