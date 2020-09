Ahogy az várható volt, sokakból értetlenséget váltott ki a kormány hétfőtől életbe lépett döntése, ami alapján a szórakozó- és egyéb vendéglátóhelyeknek este 11-kor egységesen be kell zárniuk, hogy - az operatív törzs érvelése szerint - megakadályozzák a csoportosulásokat. A vendéglátósokat tömörítő Éjszakai Városért szervezet álláspontja szerint ez a korlátozás a magyar helyek harmadát érinti, és a bevételeknek is a harmada tűnik majd el.

Éjjel 11-ig viszont szinte korlátozások nélkül lehet kocsmázni. A jó idő miatt előnyben vannak azok a helyek, ahol szabadtéri terasz is van, ám azok a klubok, amelyek főleg az "egymás nyakán csüngésre" építettek, komoly problémákkal néznek szembe: tulajdonképpen egyetlen járványügyi ajánlásnak sem felel meg, ha átütemezik a reggelig tartó bulikat délutántól este 11-ig tartó bulikká. De vannak helyek, amelyek úgy érzik, hogy vagy ezt csinálják, vagy teljesen bezárnak.

© Reviczky Zsolt

Vagy ez, vagy nincs munka

A tulajdonosok, a személyzet, a vendégek is változóan dolgozzák fel a helyzetet: a jellemzően éjjel kezdődő és hajnalban végződő buliban utazó Lärm és Toldi Klub mögött álló Csete Manek Gábor például a hvg.hu-nak azt mondta, tisztában vannak a veszélyfaktorral, és visszatérő dilemma is, jól teszik-e, hogy a szabályokhoz igazodva előrehozták a bulikat és a nyitást is. “Valamiért ezeket a szabályokat hozták, és mivel nulla az ilyen rendezvényekkel, vendéglátással, művészettel, stb. foglalkozók és a munka nélkül maradt emberek támogatása, így döntöttünk. Sok emberért felelősek vagyunk. A másik szervezet, amely felelősséget tudna vállalni helyettünk, az maga a társadalom az általa megbízott kormányon keresztül, de ezt nem tették meg érdemben” - vázolta fel Csete, miért gondolja ezt a megoldást kisebbik rossznak.

Az Instant-Fogas bulikomplexumot üzemeltető Kiss Barnabás valamivel optimistább: úgy látja, az előírások betartásával minimálisra redukálható a fertőzésveszély, szerinte a szórakozóhelyek mellett a közönségnek is be kell látnia, hogy az eddigieknél felelősebben kell bulizni.

De nem csak ők, hanem az általunk megkérdezett pultosok is tisztában vannak annak a veszélyeivel, hogy naponta találkoznak rengeteg emberrel, de ők általában talán védekezésképp is a koronavírus erősségét vonták kétségbe. “Köztünk volt is egy koronavírusos, és szerintem itt már mindenkit átment, akin átmehetett. Mégis itt vagyunk” - mondta egyikük. Ennek ellenére azt mondják, minden előírást betartanak, hiszen ez a szabály, és a vendégeket is megnyugtatja. “Még egy durvább fertőzés is jobb, mint éhen halni” - foglalta össze egy nevét nem vállaló dolgozó.

© Reviczky Zsolt

A legmagabiztosabban épp a védeni kívánt vendégek közelítették meg a kérdést: “Valahol én is tudom, hogy otthon kéne maradnom, de most ezt engedik, úgyhogy kihasználom, amíg nem zárnak be teljesen” - mondta a budapesti Akvárium teraszán üldögélő társaság egyik tagja. “Próbálunk messze ülni ismeretlenektől, de nekem elég volt bezárva élni abban a három hónapban, a jó időnek is mindjárt vége, majd akkor visszavackolok” - tette hozzá egy fiatal lány, aki amúgy arra számít, hetek múlva megint bezárják az országot.

Abban a legtöbben megegyeztek, hogy ameddig tart a szeptemberi nyár, nem olyan nehéz betartani az előírásokat, a hamarosan érkező lehűlés után viszont érdekes lesz a helyzet: “Egy jó tánccal végül is kiizzadhatom magamból a vírust is, nem?” - viccelődött egy padon üldögélő vendég.

Egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy olyan sokan valóban nem akarják kiizzadni magukból a vírust. Bár Budapesten kedden amúgy is csak a legelhivatottabbak buliznak nagyot, azért így is feltűnő volt, mennyire üres lett a bulinegyed. A már említett Akváriumnak csak a teraszán üldögéltek szétszóródva, a Kazinczy utcában pedig még az olyan kultikus helyen is nagyítóval kellett keresni a vendégeket, mint a Szimpla, de a hivatalos 11 órás zárás előtt egy órával az egyetlen pultoson, a magának játszó DJ-n és a biztonsági őrön kívül senki nem volt az Instant-Fogasban sem. Ez utóbbi eleve nem várt sokat az estétől, és a számtalan termei közül csak az egyiket nyitotta ki.

© Reviczky Zsolt

Az általános lézengés viszont az általunk megkérdezettek szerint nem a 11 órás zárásnak és nem is a keddnek szólt: az ősszel megemelkedett regisztrált koronavírus-fertőzések száma óta érezhető a forgalomcsökkenés. Csete - egybehangzóan az Éjszakai Városért szervezettel - 20-30 százalékos forgalomkiesésről beszélt. Az Akvárium pár hetes adatokat nem akart kommunikálni, de kiemelték, hogy az elmaradó külföldi vendégeket egész nyáron megérezték. Az Instant-Fogas szintén nem tippelt a várható veszteségre, csak ráerősítettek arra, amit személyesen is tapasztaltunk: az őszi forgalom látványosan gyengült.

Maszk van, csoda nincs

Tehát adott egy magára hagyott vendéglátós szcéna, egy valamennyire önfegyelemből felszívódott bulizó réteg, és az este 11 órás zárás: ebből most annyit lehet kihozni, hogy ötszáz fő alatti rendezvényeket tartanak 11-ig, az Instant-Fogas előtt már a biztonsági őr felhívja a figyelmet a benti maszkviselésre, de ha az Akvárium zárt tereibe, esetleg a Lärmbe akarunk menni még a most tapasztalható kevésbé ideális körülmények között, akkor is fel kell húznunk a maszkot, és ez később sem lesz máshogy.

Arra a kérdésre, hogy a túl nagy tömörüléseket látva lépnek-e valamit, az Instant-Fogasból érkezett a legőszintébb válasz: “Az elmúlt hetek látogatószámait látva ez a helyzet nem áll fenn.”

Az Akvárium járt talán a legjobban ilyen szempontból, hiszen a koncerttermeik befogadóképessége jóval ötszáz felett van, így ott a vendégek kényelmesen tarthatják a távolságot, viszont ha a jóval kisebb Toldiba mennénk, már kicsit más a helyzet, és ezt az üzemeltető sem tagadja: “A vendégek azt csinálnak, amit szeretnének. Persze javasoljuk a távolságtartást, a maszkhasználatot, mérjük a lázat és kézfertőtlenítőt is kiraktunk, de sajnos csodák egy rendezvényen nincsenek."

© Reviczky Zsolt

Még ha a 11 órás zárás indokoltságában nincs is egységes vélemény, Budapest bulinegyede nagyon decensen teljesített az emberek hazaterelgetésében kedden (kérdés, hogy egy péntek-szombati nagyobb tömeggel hogyan boldogulnak), bár ez talán a környéken megsokasodott rendőrautóknak is köszönhető. Találkoztunk olyannal is, aki meglátta a jót is: