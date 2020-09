Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők szerint értelmetlen a döntés, mert a kicsik úgyis állandóan egymás közelében vannak.","shortLead":"A szülők szerint értelmetlen a döntés, mert a kicsik úgyis állandóan egymás közelében vannak.","id":"20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_ovoda_pecs_fogmosas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc9fcc11-3baa-4b5c-96b2-454212613f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393a995d-2227-45f0-acf6-94d03ba626cf","keywords":null,"link":"/elet/20200923_koronavirus_jarvany_fertozes_ovoda_pecs_fogmosas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:51","title":"Kockázatos, ezért nem moshatnak fogat a gyerekek a pécsi óvodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","shortLead":"Egy javaslat szerint a büntetőintézkedéseket csak a tagállamok többségének a szavazatával lehetne megvétózni.","id":"20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e99103-aea5-453c-911c-36a2df704b5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Nepszava_Megis_jogallami_feltetelekhez_kotne_az_EU_a_penzugyi_transzfereket","timestamp":"2020. szeptember. 21. 12:11","title":"Népszava: Mégis jogállami feltételekhez kötné az EU a pénzügyi transzfereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében ambiciózus vállalást tett: a korábbi 40 helyett 55 százalékkal kell csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. 