[{"available":true,"c_guid":"6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner György. Az Újszínház igazgatója szerint náluk ezért is játszanak inkább Kaposváron végzettek. A portréinterjúból kiderül, tanítana-e az SZFE-n, és visszasírja-e a MIÉP-et. ","shortLead":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner...","id":"20200923_Dorner_Gyorgy_portre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01a1254-df09-40fa-b428-da3eef5bbaae","keywords":null,"link":"/360/20200923_Dorner_Gyorgy_portre","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:00","title":"Dörner György: Magyar nyelven és magyarul játszani nem ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma, a fertőzötteket a tököli rabkórházba szállították.","shortLead":"A szegedi börtön nagyfai részlegében hétfő óta megduplázódott az igazolt koronavírusos fogvatartottak száma...","id":"20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b43d04b-387e-4839-b0e3-496f47d9f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae723ee-a55f-4ee6-a00a-6acd11227871","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_RTL_Hirado_Kozel_negyvenen_igazolt_fertozottek_a_szegedi_bortonben","timestamp":"2020. szeptember. 22. 18:43","title":"Közel negyven koronavírusos van a szegedi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több, koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórháznak is szüksége lenne olyan áramfejlesztőkre, amelyek képesek biztosítani a lélegeztetőgépek folyamatos működését. Az erre kiírt közbeszerzésen csak a múlt héten hirdettek eredményt.","shortLead":"Több, koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórháznak is szüksége lenne olyan áramfejlesztőkre, amelyek képesek...","id":"20200922_jarvanykorhazak_aggregatorok_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03e4173-cb69-483e-83de-2c140343ea20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_jarvanykorhazak_aggregatorok_allami_egeszsegugyi_ellato_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:34","title":"Hetekbe telhet, mire megfelelő aggregátorokat kapnak a járványkórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e7bd97-8683-4f44-a376-aff135075123","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzésükért Magyarország a felelős, a pénzt Brüsszel adja. ","shortLead":"A beszerzésükért Magyarország a felelős, a pénzt Brüsszel adja. ","id":"20200922_Magyarorszag_unios_lelegeztetogep_maszk_raktar_resceu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e7bd97-8683-4f44-a376-aff135075123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3dad3c-da84-44a2-94d3-74357b641e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Magyarorszag_unios_lelegeztetogep_maszk_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:11","title":"Maszkokat, köpenyeket, kesztyűket is tárol majd nálunk az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d48c31-16a5-40f6-9ad6-7b28ec1d2b14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Itt nem lesz 1968” feliratú molinót tűztek ki az egyetemre.\r

\r

","shortLead":"„Itt nem lesz 1968” feliratú molinót tűztek ki az egyetemre.\r

\r

","id":"20200922_Szelsojobboldali_aktivistak_akcioztak_a_Szinmuveszetinel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7d48c31-16a5-40f6-9ad6-7b28ec1d2b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6674c0c1-9420-4479-89fb-5ede276dcea3","keywords":null,"link":"/elet/20200922_Szelsojobboldali_aktivistak_akcioztak_a_Szinmuveszetinel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:12","title":"Szélsőjobboldali aktivisták akcióztak a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","shortLead":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","id":"20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86ea1fd-ac7b-4895-816a-6aadd1ed3d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:58","title":"Hódmezővásárhely megoldotta, hogy még este 11 után is lehessen lagzit tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az összeállítás frissítése egy évig tartott. Amy Winehouse vagy Kendrick Lamar lemeze is felkerült a listára.","shortLead":"Az összeállítás frissítése egy évig tartott. Amy Winehouse vagy Kendrick Lamar lemeze is felkerült a listára.","id":"20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e7f1c-9517-499a-af68-e80b33e89046","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_Rolling_Stone_Mar_nem_a_Beatles_vezeti_minden_idok_legjobb_500_albumanak_listajat","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:35","title":"Rolling Stone: Már nem a Beatles lemeze vezeti minden idők legjobb albumainak listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem létező szolgáltatást árulnak az egyesület szerint, ezért felszólítják a Budapesti Közlekedési Központot, hogy távolítsa el a jegyautomatákból és a mobiljegy alkalmazásból a 900 forintos repülőtéri vonaljegyet. ","shortLead":"Nem létező szolgáltatást árulnak az egyesület szerint, ezért felszólítják a Budapesti Közlekedési Központot...","id":"20200923_bkk_repteri_busz_100e_nem_jar_jegyeladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d76c1ca-53a6-4a97-8059-7dade906df7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_bkk_repteri_busz_100e_nem_jar_jegyeladas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:58","title":"Közlekedő Tömeg: 14 millióért adott el jegyeket a nem járó reptéri buszra a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]