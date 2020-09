Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket jelenti. A készülék olcsóbb, mint a Galaxy S20-család többi tagja, cserébe viszont valamivel szerényebb képességekkel bír.","shortLead":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket...","id":"20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccba2ce-6ff2-41ea-aa98-668df4771bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:03","title":"Erős processzor, karcsúsított ár: itt a Samsung rajongóknak szánt telefonja, a Galaxy S20 FE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni, a háztartások reáljövedelme csökken, 2022-ig marad a magas infláció – derül ki a most kiadott prognózisból. Az árak még jobban elszállhatnak, ha a forint a vártnál jobban gyengül, a gazdaság még lassabban állhat helyre, ha a járvány újabb mélypontot okoz.","shortLead":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni...","id":"20200924_mnb_inflacios_jelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af4bd2-4eeb-4fe7-8f17-ff859713282d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:15","title":"Az MNB szerint most jön a kirúgási hullám, százezer ember kerülhet utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Schoblocher Barbara és Áron András előadásában könnyed, gitározgatós szerelmes dal született az ugyancsak könnyed magyar vígjátékhoz, a Habhoz. A szám videoklipje a hvg.hu-n debütál. ","shortLead":"Schoblocher Barbara és Áron András előadásában könnyed, gitározgatós szerelmes dal született az ugyancsak könnyed...","id":"20200923_Ez_lesz_az_uj_slager_a_tabortuzeknel_szerelmes_duett_szuletett_a_Hab_cimu_filmhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e35681-c637-43e3-99e2-6d9c04b05845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d83755c-01fe-4bbc-afe6-cdad90ba0443","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ez_lesz_az_uj_slager_a_tabortuzeknel_szerelmes_duett_szuletett_a_Hab_cimu_filmhez","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:01","title":"Ez lesz az új sláger a tábortüzeknél: szerelmes duett született a Hab című filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti jelleggel működő rendszerek moduláris felépítésűek, így a sérült, meghibásodott részek helyben is kicserélhetők.","shortLead":"A terepszemlét önállóan végezni képes robotkutyák álltak szolgálatba az amerikai légierő egyik bázisán. A kísérleti...","id":"20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0569e936-02d0-4a97-be5e-e547cb21d6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be487999-a621-4a15-bffe-2eb4e23a3ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghost_robotics_robotkutya_amerikai_legiero_jarorozes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:03","title":"Életerős robotkutyák járőröznek az amerikai légierő bázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","shortLead":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","id":"20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a912c-a0ab-4799-9caa-92cefc85a646","keywords":null,"link":"/sport/20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:22","title":"Joachim Löw szerint rossz üzenet nézőket engedni a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadb9964-06c4-45bc-b829-79ead3374b77","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul a pszichológusok szerint még a személyiségünkre is lehet következtetni abból, milyen pozitúrában szeretünk aludni.\r

","shortLead":"Életünk egyharmadát alvással töltjük, és egyáltalán nem mindegy, hogy a testünk milyen pózban pihen. Ráadásul...","id":"sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadb9964-06c4-45bc-b829-79ead3374b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecec-7966-437f-b06d-e1282cae8ee6","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20200211_Haton_hason_magzatpozban_alvas_pozok_jelentese","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:30","title":"Mutasd, milyen pózban alszol - megmondom, ki vagy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"6630b8c4-8e90-44c6-84ef-a618ea55d451","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A játékosok szolidárisak a csapattól elküldött magyar csatárral.","shortLead":"A játékosok szolidárisak a csapattól elküldött magyar csatárral.","id":"20200923_Szalai_Adam_miatt_sztrajkba_leptek_a_Mainz_focistai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea95a6a3-1b63-4dda-b353-1e06d82558e2","keywords":null,"link":"/sport/20200923_Szalai_Adam_miatt_sztrajkba_leptek_a_Mainz_focistai","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:15","title":"Szalai Ádám miatt sztrájkba léptek a Mainz focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink szerint nagyobb kórházak sem kaptak engedélyt, hogy naponta ötvennél több kollégájukat szűrjék. Miközben a kormány szóháborút folytat, az ellátóhelyek kettős teher alatt nyögnek.","shortLead":"A miniszterelnök szerint koronavírusos fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, de információink...","id":"202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003b634c-f031-434e-b289-fb78cc995158","keywords":null,"link":"/360/202039__jarvanyugyi_keszultseg__eloszurt_szavak__teszt_hatosagi_ar__korhazi_vagyszam","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:00","title":"Orbán „mindenkit meggyógyít”, de van kórház, ahol már a bergamói drámát emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]