Átlátszó: Nem árulják el, mennyiért bérelhették ki Mészárosék az Alcsúti Arborétumot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec95714a-fc03-4efa-93df-9a78b9851688","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatt állásukat vesztett nők ezrei csatlakoztak ahhoz a londoni székhelyű internetes vállalkozáshoz, ahol a szereplők méltányos díjazást kapnak, ha egy webkamerán keresztül beengedik az előfizetőket az intim szférájukba. A platformnak ma már világszerte több tízmillió nézője van. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt állásukat vesztett nők ezrei csatlakoztak ahhoz a londoni székhelyű internetes...","id":"202038_hazi_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec95714a-fc03-4efa-93df-9a78b9851688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c25ab3-834e-4bbb-850e-79edf756e060","keywords":null,"link":"/360/202038_hazi_munka","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:00","title":"A kényszerű home office fellendítette az önfoglalkoztató szexmunkások üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","shortLead":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","id":"20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2918760d-6de2-4592-8d83-befa4d6a6e47","keywords":null,"link":"/sport/20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:19","title":"Elhalasztják a Ferencváros Metz elleni BL-meccsét koronavírus fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak néhány száz ember volt jelen az eseményen. ","shortLead":"Csak néhány száz ember volt jelen az eseményen. ","id":"20200923_aljakszandr_lukasenka_hivatali_esku_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc8dee-a675-4e8d-b94d-2793510179ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_aljakszandr_lukasenka_hivatali_esku_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:34","title":"Lukasenka úgy tette le a hivatali esküt, hogy be sem jelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére a Jászai Gellért érdekeltségében álló, állami megbízásokban is bővelkedő 4iG Nyrt.","shortLead":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére...","id":"20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99163240-e459-400d-bc5a-ff92995ef030","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:50","title":"Mesterséges intelligenciát fejlesztő cégbe vásárolja be magát a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. gánti bányájából szállítottak zúzottkövet az útépítéshez.","shortLead":"A Dolomit Kft. gánti bányájából szállítottak zúzottkövet az útépítéshez.","id":"20200923_m4_dolomit_kft_orban_gyozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68635288-77d9-4571-9e0e-8282d8454e11","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_m4_dolomit_kft_orban_gyozo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:37","title":"Orbán apjának bányacége is részt vett a drágának tartott M4-es beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken, a legtöbb közülük elpusztult.","shortLead":"A valaha történt legnagyobb ilyen tragédia történt Tasmánia partjainál: több száz delfin akadt fenn a sekély vizeken...","id":"20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb4e6-56e6-4303-931a-fa8b9d3c5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694083e1-fb2a-471d-99c5-f6f355010a7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200923_380_delfin_pusztult_el_Ausztralia_partjainal","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:26","title":"380 delfin pusztult el Ausztrália partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Zoltán médiavállalkozó Bloombergnek adott interjúja és a folytatódó uniós jogállamisági vita a hvg360 reggeli lapszemléjében.","shortLead":"Varga Zoltán médiavállalkozó Bloombergnek adott interjúja és a folytatódó uniós jogállamisági vita a hvg360 reggeli...","id":"20200923_Varga_Zoltan_Az_oroszhoz_hasonlo_sajtokontrollt_akar_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eade9af5-20a4-4156-811a-bc5314f2f9b7","keywords":null,"link":"/360/20200923_Varga_Zoltan_Az_oroszhoz_hasonlo_sajtokontrollt_akar_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:24","title":"Kéretlen Orbán-közeli ajánlatokról beszél a 24.hu tulajdonosa, de nem adja el cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","shortLead":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","id":"20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38bbdc-b447-4123-850b-4b665151acc0","keywords":null,"link":"/sport/20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:05","title":"Dzsudzsák Debrecenben: Sokkhatás számomra, hogy itt vagyok, és véget ért a külföldi pályafutásom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]