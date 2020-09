Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","id":"20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811eb2b8-1e13-49ee-8f10-51392e7b5907","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:03","title":"Bevetik az antiszemitizmus ellen a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","shortLead":"A Lego a jövő évtől a kockái csomagolásához műanyag helyett újrahasznosítható papírt fog használni. ","id":"20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea95fba-e5d5-4824-867d-b097656ac980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005b23a5-bf9b-4ca0-b7ac-00d250445013","keywords":null,"link":"/zhvg/20200922_Meghallgatta_a_Lego_a_gyerekek_kereset_szamuzik_a_muanyag_csomagolasokat","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:24","title":"Meghallgatta a Lego a gyerekek kérését: száműzi a műanyag csomagolásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","shortLead":"Az év végére a harmadik vezető halálok lehet a koronavírus okozta betegség az USA-ban.","id":"20200922_egyesult_allamok_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d21b081-c909-4b80-b48e-b3b8d9135ed4","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_egyesult_allamok_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:54","title":"Az Egyesült Államokban már 200 ezren haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná szippantani.","shortLead":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná...","id":"20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0674e0d-f290-47e6-927f-26cf5ed446b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:41","title":"Hihetetlen, de ez az új hiperautó akár fejjel lefele is vezethető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","shortLead":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","id":"20200923_forint_euro_arfolyam_365","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987d47d4-80ce-4141-a5c5-5869ee574d45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_forint_euro_arfolyam_365","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:22","title":"365-nél jár a forint-euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AR-12 nevű szer az olyan vírusok ellen már működik, mint a zika, a mumpsz és a kanyaró. Amerikai kutatók most a koronavírus ellen is bevetnék.","shortLead":"Az AR-12 nevű szer az olyan vírusok ellen már működik, mint a zika, a mumpsz és a kanyaró. Amerikai kutatók most...","id":"20200923_kiserleti_gyogyszer_rak_ar_12_koronavirus_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b530f1-6da1-48b6-8c98-f90628eba8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_kiserleti_gyogyszer_rak_ar_12_koronavirus_kezeles","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:40","title":"Amerikai kutatók: egy rák ellen használt kísérleti gyógyszer a koronavírus ellen is hatásos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai halászati minisztérium 47 éves tisztviselője hétfőn délelőtt tűnt el egy megfigyelő hajóról. Utoljára 12 éve lőttek agyon Észak-Koreában dél-koreai civilt.","shortLead":"A dél-koreai halászati minisztérium 47 éves tisztviselője hétfőn délelőtt tűnt el egy megfigyelő hajóról. Utoljára 12...","id":"20200924_eszakkorea_delkorea_agyonlott_tisztviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba68d31d-439b-4950-a0d7-dfc036a66928","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_eszakkorea_delkorea_agyonlott_tisztviselo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:05","title":"Agyonlőtt egy dél-koreai tisztviselőt Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","shortLead":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","id":"20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9cf4ed-c90c-4042-9a1c-7237171a6c04","keywords":null,"link":"/360/20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Versenyezzünk! – Gergely Márton a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]