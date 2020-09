Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagyrészt uniós forrásból épült kerékpárút legnagyobb része felfestéssel készült, vagy traktorokkal kell osztoznia rajta a kerékpárosoknak.","shortLead":"A nagyrészt uniós forrásból épült kerékpárút legnagyobb része felfestéssel készült, vagy traktorokkal kell osztoznia...","id":"20200924_tat_bicikliut_166_millio_781_meter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f39f84-ae89-4a53-aef2-dfd094da47ee","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_tat_bicikliut_166_millio_781_meter","timestamp":"2020. szeptember. 24. 21:39","title":"166 millióból építettek 7 kilométernyi utat bicikliseknek Tátnál, ebből 781 méter valódi kerékpárút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják a motivációjukat azzal, hogy továbbra is igyekeznek az álmukra összpontosítani. ","shortLead":"Az ambíció és az elvárás csak a kezdet. Ezek ébresztik fel a motivációt. Sajnos azonban sokan nem táplálják...","id":"20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c0076e-4ce0-4f91-a416-66ec28ac0ed1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200923_Hogyan_tarthatjuk_fenn_a_motivaciot","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:15","title":"Motiváltnak érzi magát? Az nem elég - a motivációt fenn is kell tartani!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly eredményt elérni még nem sikerült. Nem úgy a régióban másoknak. ","shortLead":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly...","id":"20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5ce85-c178-4aa9-a808-f70fc1b03393","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:22","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy elhúz melletünk a régió a robotizációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","shortLead":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","id":"20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793154d8-f0d5-492b-a933-e5a76212dcb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Őrültség volt Budapesten Szuperkupa-döntőt szervezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kkv","description":"Kilencven embert küldenek el a budapesti fürdővállalattól, a koronavírus-járvány miatt drasztikusan visszaesett a forgalom. ","shortLead":"Kilencven embert küldenek el a budapesti fürdővállalattól, a koronavírus-járvány miatt drasztikusan visszaesett...","id":"20200925_koronavirus_fovarosi_furdok_csoportos_letszamleepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310463cd-5adb-4f95-ae1e-1ffc6978fc80","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_koronavirus_fovarosi_furdok_csoportos_letszamleepites","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:54","title":"Kicsinálta a vírus a fővárosi fürdőket, csoportos létszámleépítés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó és rossz részei is vannak az EU új menekültügyi paktumának, de a magyarok továbbra sem akarnak nyílt társadalomban élni - mondta Orbán Viktor a Reutersnek. A miniszterelnök szerint Trump minden bizonnyal győzni fog, a Brexitért pedig leginkább az EU a felelős, a britek bátrak voltak a kilépéssel.","shortLead":"Jó és rossz részei is vannak az EU új menekültügyi paktumának, de a magyarok továbbra sem akarnak nyílt társadalomban...","id":"20200925_Orban_a_Reutersnek_Nehany_dologban_eleg_makacsok_vagyunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1baa3e-06fa-447a-94ea-683768cf21ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe8cc0a-a569-4787-ab62-c11e74583706","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Orban_a_Reutersnek_Nehany_dologban_eleg_makacsok_vagyunk","timestamp":"2020. szeptember. 25. 17:50","title":"Orbán a Reutersnek: Néhány dologban elég makacsok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285cb961-bbca-44da-b833-cd1d905c7183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég a menetbiztonsági rendszereit tudja itt valós körülmények közt tesztelni.","shortLead":"A német cég a menetbiztonsági rendszereit tudja itt valós körülmények közt tesztelni.","id":"20200925_10_milliardos_tesztpalyat_epitett_Veszpremben_a_Continental","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285cb961-bbca-44da-b833-cd1d905c7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f58fe5c-75c9-47a2-9017-7d6668ba6097","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_10_milliardos_tesztpalyat_epitett_Veszpremben_a_Continental","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:30","title":"10 milliárdos tesztpályát épített Veszprémben a Continental","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok fiatal fertőződött meg, akik gyorsan átadják a vírust a veszélyeztetett csoportba tartozó időseknek.\r

","shortLead":"Sok fiatal fertőződött meg, akik gyorsan átadják a vírust a veszélyeztetett csoportba tartozó időseknek.\r

","id":"20200925_koronavirus_jarvany_fertozes_halalozas_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e6ba7-fa2e-47a8-87f2-b4ba629c50b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_koronavirus_jarvany_fertozes_halalozas_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:50","title":"Október elejére várják, hogy megugrik a koronavírusos halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]