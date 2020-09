Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","shortLead":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","id":"20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e89bd-d73a-4762-a1c4-81cb3f4a23f2","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:09","title":"Norvég csapaton kell túljutnia a Fradinak a BL-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a Kínai Kommunista Párt kívánsága fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint a magyar adófizetők.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a Kínai Kommunista Párt kívánsága fontosabb volt Szijjártó Péternek, mint...","id":"20200916_szel_bernadett_kulugyminiszterium_per_budapest_belgrad_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029a6869-fde4-4cd9-b6b7-a6bb7cef9879","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_szel_bernadett_kulugyminiszterium_per_budapest_belgrad_vasut","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:47","title":"Beperli a Külügyminisztériumot Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasútvonal miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","shortLead":"Nagyon sok lakossági megkeresést kapott az önkormányzat a szanaszét hagyott rollerek miatt, ezért léptek.","id":"20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2eaab0-cb22-48a9-b78b-4f5e1903102c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d592daa-8b37-46a4-ab27-6ed26851e984","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_eroller_roller_varga_daniel_i_kerulet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:01","title":"Betiltják az elektromos rollerek bérlését és parkoltatását az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Siófok és Zamárdi különösen népszerűek voltak.","shortLead":"Siófok és Zamárdi különösen népszerűek voltak.","id":"20200916_A_nyaralok_negyede_egy_honapnal_is_tobb_idot_toltott_a_Balatonnal_nyaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1589716-d9c1-4ac7-9f6b-9b27788c020d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_A_nyaralok_negyede_egy_honapnal_is_tobb_idot_toltott_a_Balatonnal_nyaron","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:04","title":"A nyaralók negyede egy hónapnál is több időt töltött a Balatonnál nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f56c7cf-2dd3-41d3-99b8-0fe18316a74d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész hat gyereke három különböző édesanyától született.\r

\r

","shortLead":"A színész hat gyereke három különböző édesanyától született.\r

\r

","id":"20200917_Jude_Law_hatodszor_is_apa_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f56c7cf-2dd3-41d3-99b8-0fe18316a74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c94b404-920e-4c4b-b59a-fd82d1b0dada","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Jude_Law_hatodszor_is_apa_lett","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:25","title":"Jude Law hatodszor is apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit a Boeing 737 MAX repülőgépek tragédiái kapcsán. A vizsgálat eredménye alapján úgy tűnik, alapjaiban volt igen komoly probléma a típus engedélyeztetésével.","shortLead":"A Fehér Ház vizsgálóbizottsága a nyár folyamán hallgatta meg a Boeing és a Szövetségi Légügyi Hatóság szakembereit...","id":"20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a88928-21a9-453b-b50b-23935a1e50b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb149cf-9fe3-4102-a461-ac38b72da161","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_boeing_737_max_repulogep_baleset_vizsgalat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:33","title":"Megszületett a vizsgálat eredménye: fatális hibák sorozata vezetett a Boeing 737 MAX repülők tragédiáihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült legjobb szoftvereket találhatjuk.","shortLead":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült...","id":"20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc442-36b2-49b9-9ced-03e61bf5e6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Ingyen kapnak 17 kiváló játékot a PlayStation Plus előfizetői PS5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13379211-5d76-45a4-b205-c01757d2d9fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forintos bírságot szabott ki a Vöröskő Kft.-re. Az Euronics áruházak üzemeltetőjénél az áruhitelezési gyakorlatok voltak problémásak, egyebek mellett nem nyújtottak megfelelő tájékoztatást a fogyasztóknak.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank 42 millió forintos bírságot szabott ki a Vöröskő Kft.-re. Az Euronics áruházak üzemeltetőjénél...","id":"20200917_euronics_vorosko_mnb_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13379211-5d76-45a4-b205-c01757d2d9fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432ee67-a25c-474c-9556-70efa1915df9","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_euronics_vorosko_mnb_ellenorzes","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:53","title":"Komoly problémákat talált a magyar Euronics áruházak üzemeltetőjénél a felügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]