[{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb brit áruházláncnál számos termékből csak meghatározott mennyiséget lehet vásárolni.","shortLead":"A legnagyobb brit áruházláncnál számos termékből csak meghatározott mennyiséget lehet vásárolni.","id":"20200925_tesco_panikvasarlas_bevasarlas_limit_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bfc311-2ce0-419a-a250-6b6d9ab98a44","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_tesco_panikvasarlas_bevasarlas_limit_koronavirus_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:43","title":"Újrakezdődött a pánikvásárlás, lépett a brit Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós menedékpolitika ügyében.","shortLead":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós...","id":"20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57097b8-ec12-46ae-b780-868a1f254ff1","keywords":null,"link":"/360/20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:30","title":"Orbán és Kurz most még keménykedik, de kedvükben jár Brüsszel a menekültek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e15b3e0-f466-4276-90d2-0d29ad2489c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Egyértelműen törvénytelen ez a határozat\" – mondja Arató a Klubrádiót 2021 februárban elnémító NMHH verdiktről. \"Kilóg a ló, és nemcsak a lába\" – fűzi hozzá. M. Kiss Csaba faggatja a rádió első emberét arról, hogy milyen lépéseket terveznek, mennyi az esély az adó további működésére, s miért igazodnak a hatalomhoz a független hirdetők is.","shortLead":"\"Egyértelműen törvénytelen ez a határozat\" – mondja Arató a Klubrádiót 2021 februárban elnémító NMHH verdiktről. \"Kilóg...","id":"20200925_Arato_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e15b3e0-f466-4276-90d2-0d29ad2489c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945f7b93-00fe-40fa-a54e-bea2c554df17","keywords":null,"link":"/360/20200925_Arato_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:00","title":"\"Ostobaságot követett el a maga szempontjából a hatalom\" – Arató András, a Klubrádió elnöke a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely annyi érzelmet váltana ki az emberből, mint a jövőbe mutató megoldásokkal telepakolt Honda e.","shortLead":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely...","id":"20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75f75a-fcb3-40c6-91b3-2f2f0d1c1c79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:05","title":"Kicsit múlt, nagyon jövő: teszten a helyes Honda e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","id":"20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf5c681-c1d6-4fa2-bf3c-3f3ec94e7cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:31","title":"Narancs.hu: Koronavírusos dolgozók miatt lezárták a szegedi szívsebészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet, és állítólag a Qualcomm is azon van, hogy beszerezze az amerikai kormánytól az ehhez szükséges engedélyt.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy hamarosan újra mobilos processzorokhoz jut majd a Huawei, a cég ugyanis az Intellel már üzletelhet...","id":"20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cab6057-8ffa-45d2-9a22-d638c1fc578c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_intel_processzor_huawei_kereskedelmi_engedely_qualcomm","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:33","title":"Felcsillant a remény a Huawei előtt, úgy hívják, Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén ugrálni.","shortLead":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén...","id":"20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4252219b-0c15-4e98-9b2a-b6c3768415b3","keywords":null,"link":"/elet/20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:52","title":"„Nem csinálhattok velem semmit, ti büdös csicskák” – kiabálta a rendőröknek, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most választ polgármestert.","shortLead":"Pótolják azokat, amiket nyáron még a koronavírus elleni védekezés jegyében nem lehetett megtartani, de Mohács is most...","id":"20200924_idokozi_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6927c36f-a89a-40db-9c6e-5d75fb604da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd78acb-03d3-4cde-8cab-cad111f28e20","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idokozi_valasztasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:47","title":"Hat időközi választást tartanak vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]