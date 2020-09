Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláiban, otthonaiban.","shortLead":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület...","id":"20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b5306-c6a7-4f7c-87c6-d1237ae412a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:24","title":"Tavaszig nyertek időt Iványi Gáborék a gázszolgáltatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer fürkészésekor.","shortLead":"Egy algoritmus segítéségével hanggá alakították azokat az adatokat, melyeket a teleszkópok rögzítettek a Tejútrendszer...","id":"20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45f507b5-1de4-4786-89d1-85da2d5f28f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbeb4a9-2fe1-4fcb-ba51-f394d2eaee3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_nasa_tejutrendszer_zene_tejutrendszer_hangja_szonifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:03","title":"Videó: 26 000 fényévre néztek el a NASA tudósai, most meghallgathatja, mit láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","shortLead":"Többezres tömeg gyűlt össze a Győzelem terén, hogy tiltakozzon Lukasenka beiktatása ellen.","id":"20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d31a3-faa8-4c9f-93a9-123028c7de8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Vizagyuval_rendorseg_tuntetes_Minszk","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:44","title":"Vízágyúval oszlatta a tüntetőket a rendőrség Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több alkalommal a szomszédoknak kellett kihívniuk a rendőrséget a férfi miatt, aki ellen most emeltek vádat. ","shortLead":"Több alkalommal a szomszédoknak kellett kihívniuk a rendőrséget a férfi miatt, aki ellen most emeltek vádat. ","id":"20200924_Rendszeresen_ivott_terrorizalta_beteg_testver_solt_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049f9fa5-5bb4-4670-a9ae-385d342f6a51","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Rendszeresen_ivott_terrorizalta_beteg_testver_solt_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 24. 10:31","title":"Rendszeresen ivott és terrorizálta beteg testvérét egy solti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést mégsem bontották. Sőt, a kerület olyan papírok hozama után is fizethetett jutalékot, amikhez nem is nyúlt a szerződtetett cég. A volt polgármester szerint mindez rágalom.","shortLead":"Befektetésre szerződtek egy céggel 2018-ban, aminek pár hónap múlva elvették az erre vonatkozó engedélyét. A szerződést...","id":"20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2f8ee9-24c6-4e78-b2c2-aa842754449e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4188d0-8a76-4c4c-937a-62fa9a11f4bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_ujpest_133_millios_kar_vizsgalo_bizottsag_wintermantel_deri","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:24","title":"Vizsgálatot indít Újpest, 133 milliós kárt okozhatott az előző vezetés egy szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni, a háztartások reáljövedelme csökken, 2022-ig marad a magas infláció – derül ki a most kiadott prognózisból. Az árak még jobban elszállhatnak, ha a forint a vártnál jobban gyengül, a gazdaság még lassabban állhat helyre, ha a járvány újabb mélypontot okoz.","shortLead":"Már a jegybank se vár gyors gazdasági talpra állást: 2020-ban recesszió lesz, a vállalkozások elkezdenek leépíteni...","id":"20200924_mnb_inflacios_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95afd388-fe67-4fae-bb34-7c5857dc152d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af4bd2-4eeb-4fe7-8f17-ff859713282d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_mnb_inflacios_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:15","title":"Az MNB szerint most jön a kirúgási hullám, százezer ember kerülhet utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya türelmesen ült, a mocsai férfi mégis rálőtt.","shortLead":"A kutya türelmesen ült, a mocsai férfi mégis rálőtt.","id":"20200924_felfuggesztett_bortonbuntetes_mocsa_allatkinzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886dc533-2614-43a1-9cd6-153b2a3b7d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_felfuggesztett_bortonbuntetes_mocsa_allatkinzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:20","title":"Légpuskával lőtte meg a szomszéd kutyáját, felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221f1a26-fe5f-4078-8f08-0a807b5d485e","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az Insight Investment tizenkét éve rendezi meg az Év Asztrofotósa kiállítást az angliai Greenwichben. Az idei versenyre több mint 5000 pályázat érkezett hat földrészről. Az univerzum szép.","shortLead":"Az Insight Investment tizenkét éve rendezi meg az Év Asztrofotósa kiállítást az angliai Greenwichben. Az idei versenyre...","id":"20200924_Nagyitas_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=221f1a26-fe5f-4078-8f08-0a807b5d485e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39aad2-04fc-46ca-b652-ed0fd0b93167","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200924_Nagyitas_Astronomy_Photographer_of_the_Year_2020","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:56","title":"Nagyítás: ezek az idei év legjobb asztrofotói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]