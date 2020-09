Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem látni.

Kissé megkésve, de nyilvánosságra került a Magyar Zoonózis Társaság szeptember 16-i online konferenciájáról készült felvétel, noha a tanácskozáson felszólalt több, a koronavírus-járvány szempontjából fontos szakértő is, és részt vett a Nemzeti Népegészségügyi Központ két munkatársa is. Az online rendezvényen Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának virológusa, az Innovációs és Technológiai Minisztérium koronavírus kutatócsoportjának a vezetője például a többi között a kormány járványügyi intézkedéseiről beszélt, és azt fejtegette: míg tavasszal a döntések gyorsak és helyesek voltak, ezt sajnos most nem látjuk. Szerinte

a számok nagyon elmentek és rettenetesen aggasztóak.

Jakab szerint fontos lenne gyorsítani a kontaktkutatáson, mert a koronavírusos betegek már a tünetek megjelenése előtt is fertőzhetnek. Ő úgy véli, a jelenlegi helyzet hátterében kapacitáshiány állhat, ettől azonban még hallott olyan esetről, amikor egy érintett ugyanazon a napon kapta meg a karantént jelző piros plakátot, és az elkülönítés alól felszabadító nyilatkozatot.

Ily módon kontaktot kutatni és járványügyet nem lehet csinálni

– mondta.

Bognár Zsófia, az NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának infektológusa azt mondta, szeptember első hetében rosszul állt az ország a 100 ezer lakosra jutó tesztek számában (csak Szlovéniában, Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában végeztek kevesebb vizsgálatot), pozitívum azonban, hogy ez a mutató az utóbbi időben elindult fölfelé. Ez szerinte elengedhetetlen ahhoz, hogy fel tudják ismerni az eseteket. Egyben hozzátette:

az összes teszten belül a pozitívakat 3-5 százalékon belül kell tartani.

A WHO szerint is akkor jó a tesztelési stratégia, ha az elvégzett tesztek kevesebb, mint 5 százaléka pozitív, viszont szeptember 11 óta ennek a kritériumnak Magyarország nem felel meg, vagyis sokkal többet kellene tesztelni.

Az NNK másik munkatársa, Kis Zoltán is beszélt tesztelési problémákról. Szerinte tavasszal sem volt, és most sincs elég reagens, ami a tesztelésekhez kell. (Müller Cecília országos tiszti főorvos a napokban viszont már úgy nyilatkozott, hogy van elegendő belőle.) Kis a minták elemzésében részt vevők szakértelmének a fontosságáról is beszélt. Mint mondta, az izoláló berendezések szennyeződhetnek, ez pedig befolyásolja az eredményeket. Ezt egy gyakorlott személyzet észreveszi, míg a tapasztalatlanok nem.