Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","shortLead":"A játékkal azok is jól szórakozhatnak, akik szeretnék megérteni a Rubik-kocka logikáját.","id":"20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a59f1476-2e2d-46a7-acc0-cc52e31b68d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62feb122-76eb-4517-b765-5ddc21943fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_rubik_kocka_online_jatek_bongeszo","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:03","title":"Felejtse el a munkát a hétre: itt a Rubik-kocka böngészős változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7035f2f4-887f-430a-bbab-c06e37b1a3bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az apró kocka játékra is alkalmas, sorozatgyártása után nagyjából 588 ezer forintért lehet majd vásárolni belőle.","shortLead":"Az apró kocka játékra is alkalmas, sorozatgyártása után nagyjából 588 ezer forintért lehet majd vásárolni belőle.","id":"20200924_legkisebb_rubikkocka_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7035f2f4-887f-430a-bbab-c06e37b1a3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38df01c3-2ce4-4347-932a-db31666e5701","keywords":null,"link":"/elet/20200924_legkisebb_rubikkocka_japan","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:35","title":"A világ legkisebb Rubik-kockáját mutatták be Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","shortLead":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","id":"20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86ea1fd-ac7b-4895-816a-6aadd1ed3d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:58","title":"Hódmezővásárhely megoldotta, hogy még este 11 után is lehessen lagzit tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi kórházból. A minisztérium állítja: kosz és bogarak nincsenek.","shortLead":"Lerobbant állapotú kórtermekről küldött felvételeket az RTL Híradójának egy koronavírusos beteg a kiskunhalasi...","id":"20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f22ce22-ddee-402f-b550-993ced789a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439853c7-9f50-4bd1-9681-9326791bb27e","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_rtl_korterem_jarvany_korhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:38","title":"RTL: Omló vakolatú, pókhálós kórteremben fogadják Kiskunhalason a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki politikus moszkvai lakását egy bírósági ítéletre hivatkozva.","shortLead":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki...","id":"20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afa482c-e58b-472a-8111-a0e0a0935ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:09","title":"Moszkva jegyzékben követeli Navalnij leleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly eredményt elérni még nem sikerült. Nem úgy a régióban másoknak. ","shortLead":"Régóta hangoztatott kormányzati cél a robotizáció növelése Magyarországon, ám a friss adatokat nézve úgy tűnik, komoly...","id":"20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5ce85-c178-4aa9-a808-f70fc1b03393","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Nagyon_ugy_nez_ki_hogy_elhuz_melletunk_a_regio_a_robotizaciot_tekintve","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:22","title":"Nagyon úgy néz ki, hogy elhúz melletünk a régió a robotizációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf970cfb-d5bd-4f5e-80e3-eb8ed8a83a33","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autópálya 51-es kilométerénél történt súlyos tömegbaleset csütörtökön.","shortLead":"Az autópálya 51-es kilométerénél történt súlyos tömegbaleset csütörtökön.","id":"20200924_Kepeken_az_M5os_autopalyan_tortent_tomegbaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf970cfb-d5bd-4f5e-80e3-eb8ed8a83a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca2c683-fe31-400c-8069-c1481c511859","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_Kepeken_az_M5os_autopalyan_tortent_tomegbaleset","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:27","title":"Képeken az M5-ös autópályán történt tömegbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates terjeszti az 5G-vel, maszkot pedig nem kell hordani, mert mindenki megfullad alatta a szén-dioxidtól”.","shortLead":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates...","id":"20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abf2819-d487-42ae-8951-0ab2aa35e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:46","title":"Lekapcsolta a Facebook a legnagyobb magyar járványtagadó oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]