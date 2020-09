Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cc1861c-10b2-4eb0-ae31-66ce714353e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.","shortLead":"Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.","id":"20200924_operativ_torzs_koronavirus_szuperkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc1861c-10b2-4eb0-ae31-66ce714353e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d8fa5-4b13-4e62-8b57-331d1370ffc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_operativ_torzs_koronavirus_szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Operatív törzs: azért kell 23 órakor zárni, hogy kevesebb idő legyen átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket jelenti. A készülék olcsóbb, mint a Galaxy S20-család többi tagja, cserébe viszont valamivel szerényebb képességekkel bír.","shortLead":"Ami a Galaxy S10 sorozatnál a Lite volt, az a Galaxy S20-nál most az FE, azaz a Fan Edition névre keresztelt készüléket...","id":"20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c96717-ea50-42dc-92e0-8a5e9cfb3a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccba2ce-6ff2-41ea-aa98-668df4771bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_samsung_galaxy_s20_fe_fan_edition_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:03","title":"Erős processzor, karcsúsított ár: itt a Samsung rajongóknak szánt telefonja, a Galaxy S20 FE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A feltöltőkártyás lét kiszámíthatósága és a nagyobb kommunikációs szabadság ötvözését ígéri előrefizetős portfóliójának megújításával a Vodafone. 500 GB-nyi mobilinternetet és korlátlan telefonálást is kérhetnek a felhasználók – közölte a vállalat.","shortLead":"A feltöltőkártyás lét kiszámíthatósága és a nagyobb kommunikációs szabadság ötvözését ígéri előrefizetős portfóliójának...","id":"20200923_vodafone_tuti_net_adatcsomag_opciok_500_gb_mobilinet_korlatlan_beszelgetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2c6316-475c-48aa-833d-70118f1ad11c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_vodafone_tuti_net_adatcsomag_opciok_500_gb_mobilinet_korlatlan_beszelgetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:33","title":"500 GB mobilnetet és korlátlan beszélgetést is kérhetnek a Vodafone-tól a kártyások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is számolhatunk, az már most minden ponton látszik, hogy az egészségügyi kapacitás mennyire véges. A hozzánk eljutott történetek alapján a járványügy helyenként elég nagy csúszásban van, a tesztek késnek, és arról sincs szó már régen, hogy rendőrök az összes karanténost ellenőrizgetik. Müller Cecília pár napja enyhített a rendszerre nehezedő nyomáson. Megnéztük, mit hoz az új eljárásrend.","shortLead":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is...","id":"20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4462b894-da41-4d25-a72e-248f40407f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:30","title":"200 ezer fertőzött? A mostani 15 ezerrel is alig bír lépést tartani az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e1f7a4-242c-42c5-a48f-2b49531c2ad3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Házi karanténba került a svéd klasszis.","shortLead":"Házi karanténba került a svéd klasszis.","id":"20200924_zlatan_ibrahimovic_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e1f7a4-242c-42c5-a48f-2b49531c2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e77443-31b0-4187-8369-908525cee0e6","keywords":null,"link":"/elet/20200924_zlatan_ibrahimovic_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:56","title":"Ibrahimovic: A Covidnak volt bátorsága kikezdeni velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére a Jászai Gellért érdekeltségében álló, állami megbízásokban is bővelkedő 4iG Nyrt.","shortLead":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére...","id":"20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99163240-e459-400d-bc5a-ff92995ef030","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:50","title":"Mesterséges intelligenciát fejlesztő cégbe vásárolja be magát a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben a rádiónál amúgy sincs nagy szükség a digitális átállásra.","shortLead":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben...","id":"202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d9083c-ce17-4fb3-89a4-d3ecbb85ebf1","keywords":null,"link":"/360/202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:00","title":"Miért kapcsolhatta le az NMHH a digitális rádiózást, tényleg semmi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer doboznál is több parfümöt, csaknem 9 ezer liter mosószert, és sok más hamis terméket vontak ki a piacról a NAV munkatársai.","shortLead":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer...","id":"20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ebec0-51b3-425b-8e98-9d76f4c175a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:06","title":"Kamuparfümök helyett kamuruhákat venne a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]