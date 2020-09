Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani. \r

","shortLead":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani...","id":"20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32fe086-4450-49c8-9f86-fb200cd9af1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:16","title":"Heves zivatarokkal, felhőszakadással tör be a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates terjeszti az 5G-vel, maszkot pedig nem kell hordani, mert mindenki megfullad alatta a szén-dioxidtól”.","shortLead":"Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates...","id":"20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08a43a6-b9c4-458e-80f1-9449fa624ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4abf2819-d487-42ae-8951-0ab2aa35e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_facebook_jarvanytagadas_virus_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:46","title":"Lekapcsolta a Facebook a legnagyobb magyar járványtagadó oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffad605-ca04-468e-aaa8-3bab86dcdfd5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Giovanni Angelo Becciu bíboros lemondását már el is fogadta Ferenc pápa.","shortLead":"Giovanni Angelo Becciu bíboros lemondását már el is fogadta Ferenc pápa.","id":"20200925_Ingatlanbotrany_miatt_tavozik_a_Vatikan_egyik_biborosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ffad605-ca04-468e-aaa8-3bab86dcdfd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d692bb-51d8-4857-8870-a871827101a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Ingatlanbotrany_miatt_tavozik_a_Vatikan_egyik_biborosa","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:37","title":"Ingatlanbotrány miatt távozik a Vatikán egyik bíborosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a742cabc-ca45-485c-9377-aba62319f426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorsfordító takarítás volt ez. ","shortLead":"Sorsfordító takarítás volt ez. ","id":"20200925_Kitakaritotta_a_garazst_a_karanten_alatt_tortenelmi_kinai_porcelanra_bukkant_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a742cabc-ca45-485c-9377-aba62319f426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf707a4-c4ca-45cc-9ba3-66fbfcaf2c53","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Kitakaritotta_a_garazst_a_karanten_alatt_tortenelmi_kinai_porcelanra_bukkant_egy_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:38","title":"Kitakarította a garázst a karantén alatt, történelmi kínai porcelánra bukkant egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31aaf90e-b520-47c9-8e6f-80f522881de1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Jövő februárban lett volna a világhírű karnevál, melyet a szervezők új dátum kijelölése nélkül elhalasztanak. Az ok: aligha lesz koronavírus elleni oltóanyag addig.","shortLead":"Jövő februárban lett volna a világhírű karnevál, melyet a szervezők új dátum kijelölése nélkül elhalasztanak. Az ok...","id":"20200925_Mar_most_elhalasztottak_a_rioi_karnevalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31aaf90e-b520-47c9-8e6f-80f522881de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b624aa20-538a-49e6-bc00-362e57be8989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Mar_most_elhalasztottak_a_rioi_karnevalt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:57","title":"Már most elhalasztották a riói karnevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","shortLead":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","id":"20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793154d8-f0d5-492b-a933-e5a76212dcb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Őrültség volt Budapesten Szuperkupa-döntőt szervezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple egyelőre nem állt kötélnek, de talán mégis szabad utat adhat.","shortLead":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple...","id":"20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0a64e7-1d4b-4f57-90b1-2b22ad447364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:03","title":"Az a hír járja, hogy iPhone-on is menni fognak az xboxos játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","shortLead":"Szerinte előre lehetett tudni, hogy mi következik, de a szakma nem volt elég tökös. ","id":"20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923bd7d5-3088-4474-9ed2-fecfc7f77e19","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Alfoldi_Robert_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:34","title":"Alföldi Róbert: Semmi meglepő nincs abban, amit Vidnyánszky Attila csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]